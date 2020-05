Riaperture, arrivano le pagelle regionali per poter riaprire dal prossimo lunedì Entro giovedì 14 maggio il ministero della Salute renderà pubblici tutti i dati delle regioni. Attese le linee guida nazionali elaborate dal comitato scientifico su proposta Inail, per tutte le attività commerciali. Già pronte quelle per le attività di ristorazione. Molte regioni sono pronte a riaprire comunque il 18 maggio di Andrea Gagliardi

Mentre continua il pressing dai territori per le riaperture anticipate il 18 maggio, il Paese si avvia alle prime 'pagelle' alle Regioni, con Lombardia e Piemonte che restano osservati speciali per il numero ancora alto di contagi. Entro giovedì 14 maggio il ministero della Salute renderà pubblici i dati delle Regioni: si valuteranno per ognuna il numero di contagiati quotidiani, R con 0 (indice di contagiosità, sceso in Italia sotto la soglia di allarme di 1) e posti di terapia intensiva occupati, tra gli altri parametri. Giovedì infatti saranno passati 10 giorni dal 4 maggio, avvio delle prime riaperture e del ritorno a una parziale libertà dei cittadini. Un lasso di tempo già sufficiente per stimare i nuovi casi positivi, tenendo conto dell'incubazione media del Covid-19. Cresce l'attesa per sapere se la ripartenza col freno a mano dal 4 maggio ha riportato su la curva dei contagi e in che misura.

Il tavolo di confronto Stato-Regioni

Non sono solo i governatori leghisti e del centrodestra a pressare e lanciare ultimatum per riaprire servizi e negozi, quanto più possibile, il 18 maggio. Anche il dem Michele Emiliano, dice che se le linee guida dell'Inail non arriveranno entro quella data, la sua Puglia aprirà lo stesso barbieri, parrucchieri e centri estetici sulla base dei protocolli regionali «che ci paiono più che sufficienti», ha assicurato il governatore pugliese. Nel pomeriggio dell’11 maggio è stato convocato il confronto Stato-Regioni al quale partecipano anche il premier Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Sarà l’occasione per il premier per comunicare ai presidenti di regione i dati sulla prima settimana post lockdown. È stato Stefano Bonaccini, il governatore dem dell'Emilia Romagna a imprimere l'accelerazione. Come presidente della Conferenza delle Regioni, Bonaccini ha fatto presente di aver ricevuto «da tanti» suoi colleghi «la richiesta di avere certezza che dal 18 maggio possano riaprire gli esercizi e le attività commerciali oggi chiuse, ovviamente sulla base dell'andamento epidemiologico e il rispetto di protocolli di sicurezza condivisi»

Boccia: con differenziazioni da 18 maggio molte riaperture

Anche il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia si è trovato d’accordo sulla «necessità di avere chiarezza, anche per poter dare per tempo le dovute informazioni» a chi deve riaprire e deve sapere come, a quali distanze, con quale contingentamento, tornare in attività. «Io spero che con la differenziazione territoriale, ci possano essere riaperture ovunque e poi sarà responsabilità delle singole Regioni agire in base al quadro dei dati. Se i contagi andranno giù, potranno riaprire anche altre cose. Se i contagi saliranno su, dovranno restringere» ha detto Boccia, che ha insistito sulla necessità di avere prima a disposizione le linee guida nazionali elaborate dal comitato scientifico su proposta Inail, per tutte le attività o esercizio commerciale. Intanto sono già pronte quelle per le riaperture delle attività di ristorazione.

Il pressing delle Regioni

La pazienza di molti presidenti di regione sembra esaurita. Il governatore della Liguria Giovanni Toti (che ha firmato un’ordinanza che prevede da lunedì 11 maggio la possibilità per negozianti, parrucchieri, estetisti, titolari di ristoranti e i bar non ancora aperti per attività di take-away, di raggiungere la loro attività per poter cominciare i lavori propedeutici alla riapertura del 18 maggio) ha annunciato al Corriere della Sera: «Dal 18 maggio riapriamo tutto, spiagge comprese». Anche il governatore del Veneto Luca Zaia attende «una soluzione» immediata anche perchè - avverte - «c'è la convergenza con molti colleghi, se non la quasi totalità, di procedere», per loro il primo giugno è troppo tardi, «il punto di caduta sia il 18 maggio». Altrimenti, ormai è una certezza, i governatori apriranno a modo loro. Una posizione ribadita dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga per il quale se dal governo «non c'è risposta noi dobbiamo ovviamente prendere delle decisioni di carattere autonomo».

