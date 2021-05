Riaperture Rsa, ecco le ipotesi allo studio

Visite da spalmare nel corso della giornata

Per evitare assembramenti, le Regioni inoltre prevedono che «la struttura garantisca una programmazione degli accessi dei familiari lungo l'arco della giornata» e «non più di due visitatori per ospite per visita e per una durata definita». Infine, accessi e uscite saranno consentiti «esclusivamente sulla base delle valutazioni della Direzione Sanitaria ovvero del referente medico/referente Covid-19 della struttura».

Zingaretti, entro metà maggio anche Lazio apre Rsa a visite

Illustrando gli effetti della campagna vaccinale sugli over 80, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato che «entro metà maggio anche il Lazio aprirà le Rsa alle visite dei parenti, seguendo le raccomandazioni che sono state date».

Nelle Rsa niente visite dei parenti da ottobre

Le Rsa sono chiuse ai parenti dal 13 ottobre scorso, quando il Dpcm legato alla seconda ondata di contagi aveva reso più restrittive le misure di contenimento del virus. Le direzioni sanitarie, infatti, si limitavano ad ammettere visite solo in casi di estrema necessità, come gli ultimi giorni di vita dei ricoverati. Il 30 novembre una circolare distingueva tra strutture dove erano presenti focolai di Covid (e dove le visite dall'esterno erano sospese tout court) e quelle invece “Covid free”: qui le visite erano ammesse con adeguati dispositivi di protezione, in seguito a vaccinazioni oppure attraverso supporti digitali o in apposite “sale degli abbracci”.

I tempi per “riaprire” queste strutture

Secondo i sottosegretari Sileri e Costa lo sblocco di questa situazione potrebbe arrivare a breve. «È un'esigenza a cui la politica deve dare risposta. C'è un aspetto morale, un aspetto sociale, un aspetto legato agli affetti, alle emozioni. I nostri anziani hanno bisogno di vedere i propri cari e viceversa», ha sottolineato Costa. Per Sileri i dati lasciano ben sperare: «Oggi nelle Rsa il 94,4% degli ospiti ha ricevuto la prima dose di vaccino e l'80% ha la seconda dose, compreso il personale», per cui «con ingressi contingentati, una lista a rotazione e tamponi all'ingresso, non vedo perchè non dovrebbero riaprire le visite ai parenti».Pronte anche le linee guida delle Regioni per le visite agli anziani nelle Residenze socio-assistenziali, con la proposta di «ingresso a visitatori o familiari in possesso di green pass» oltre a quella di rendere possibile «l'uscita programmata degli ospiti dalle Rsa attraverso l'autorizzazione delle direzioni delle strutture».