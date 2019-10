Riapre Linate: nuova pista e riassetto dello scalo Il percorso di rinnovamento e ampliamento del terminal proseguirà fino al 2021

L’attesa è finita. I lavori ultimati. Dopo tre mesi di fermo, l’aeroporto di Milano Linate riapre i battenti: domenica 27 ottobre il city airport tornerà pienamente operativo. Riepiloghiamo. Il primo degli interventi realizzati durante i tre mesi di chiusura dell’aeroporto (27 luglio-27 ottobre) ha interessato il rifacimento della pista di decollo e atterraggio. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria (21,8 milioni di euro di investimento) che vengono effettuati obbligatoriamente ogni 15-20 anni per garantire ai passeggeri livelli di sicurezza sempre elevati.

Contemporaneamente hanno preso il via i lavori di restyling dell’area imbarchi (10,9 milioni di euro di investimento). È stato rinnovato anche l’impianto che riceve le valigie (Bhs) e le prepara per l'imbarco nelle stive degli aerei, aumentando ancor di più il livello di security dell’aeroporto, grazie a nuovi sistemi all’avanguardia. Alcuni cantieri resteranno aperti anche oltre il 27 ottobre, perché il percorso di rinnovamento e ampliamento dell’aerostazione continuerà sino al 2021. «I lavori eseguiti in questi mesi a Linate - spiega la Sea, la società che gestisce lo scalo - non sono che un passo nel percorso che ci porterà a realizzare, nel 2021, un vero city airport per la città di Milano. Un’infrastruttura completamente rinnovata, accogliente e funzionale, capace di ottimizzare i flussi dei passeggeri e di regalare un’esperienza di viaggio completa, comoda e agevole».

Il processo di rinnovamento di Linate procede per fasi. A maggio 2018 è stata completata la prima fase dei lavori (che ha richiesto 8,3 milioni di euro di investimento), con l’inaugurazione del nuovo volto di Linate: la facciata ridisegnata dall’architetto Pierluigi Cerri, dalle linee semplici e moderne, che ha donato all’aeroporto un appeal rinnovato, dominato dal bianco e dalle trasparenze delle componenti in vetro. Al restyling della facciata di Linate si aggiunge la realizzazione della nuova vip lounge Leonardo, destinata alla clientela business dell’aeroporto.

La terza e ultima fase è quella che verrà maggiormente percepita dal passeggero una volta completata. Essa riguarda il restyling e l’ampliamento dell'aerostazione (per un investimento di 27,2 milioni). Sarà volta alla creazione di una nuova area commerciale (dedicati principalmente agli affari e in grado di incontrare i gusti della nostra clientela business), di un’area food&beverage e di spazi più ampi, luminosi e accoglienti per rendere il percorso del viaggiatore più piacevole. Questa fase è iniziata contestualmente all’avvio dei lavori di rifacimento della pista, ma non si concluderà con la riapertura di Linate prevista tra 48 ore, continuando invece fino a metà del 2021.

«Al termine di queste tre fasi - commenta la Sea - Linate sarà un city airport moderno e all’avanguardia, votato all'accoglienza dei passeggeri per garantire loro sempre il massimo in termini di sicurezza, di comfort e di servizio».