Riapre lo Spazio di Niko Romito a Roma Un locale dal format innovativo dalle tante anime: bar, osteria con cucina domestica, sala da tè e da aperitivo di Fernanda Roggero

(Credits Paolo Volonté)

3' di lettura

Dopo un breve periodo di chiusura, torna attiva l'esperienza romana di Niko Romito. SPAZIO Pane & Caffè, premiato recentemente con “Tre chicchi” e “Tre tazzine” dalla Guida ai Bar d'Italia Gambero Rosso 2020 e vincitore del Premio illy Bar dell'Anno, si trasforma in SPAZIO Niko Romito Bar e Cucina.

La ristorazione urbana: dal caffè all’aperitivo

Un format innovativo che è la naturale evoluzione contemporanea del bar all'italiana. Una fusione tra il classico bar, un'osteria con cucina domestica, una sala da tè e un locale da aperitivo. Un indirizzo ideale ad ogni ora del giorno che compendia esperienze e prodotti simbolo della storia e della filosofia di Niko Romito e punta a diventare un nuovo modello italiano di ristorazione urbana.

(Credits Paolo Volonté)

“SPAZIO Niko Romito - spiega lo chef abruzzese tristellato - nasce nel 2013 come spin off dell'Accademia Niko Romito, ristorante laboratorio dove i diplomati completano la loro formazione lavorando in cucina e in sala, ma in breve tempo assume la sua identità precisa, al di fuori di definizioni o sovrastrutture già codificate. Con le aperture di Roma e Milano Spazio diventa a tutti gli effetti un ristorante urbano, con cucina italiana contemporanea, dove sono messi in circolo il nostro stile culinario e la nostra idea di accoglienza. I concetti e le tecniche di cucina che al Reale hanno una dimensione estremamente intensa, quasi astratta, da Spazio sono tradotti con un linguaggio gastronomico accessibile”.

Vengono così messe in circolo virtuoso tutte le ultime esperienze, compreso l'ultimo nato ALT, Stazione del Gusto a Castel di Sangro sulla SS 17, format di ristorazione per viaggiatori.

Quindi oggi l'offerta gastronomica di SPAZIO si struttura in due diversi format nelle attuali tre sedi: SPAZIO Niko Romito Ristorante (Milano e Rivisondoli) e SPAZIO Niko Romito Bar e Cucina a Roma.