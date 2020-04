Renzi: «Riapriamo le fabbriche: in tutta sicurezza, ma subito» L’ex premier: «Perché i gruppi italiani possono produrre acciaio in Germania, o matite in Francia, e non in Italia? Le aziende ben gestite sono più sicure degli ospedali» di Emilia Patta

«Bisogna riaprire subito. Con tutti i dispositivi di sicurezza, ma subito». L’appello a ripartire il prima possibile, il giorno dopo la proroga del lockdown fino al 3 maggio decisa dal Governo, arriva dall’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Ho l’impressione che in troppi non si rendano conto del disastro economico e occupazionale che rischiamo - dice l’ex premier e leader di Italia Viva -. Discutiamo di rincorrere i runner o di quante volte una famiglia porta fuori il cane: nel frattempo, però, sta saltando il sistema produttivo. E quello italiano rischia più degli altri.

Però, senatore Renzi, qualcosa riparte: silvicoltura, fabbricazione computer, manutenzione paesaggio e opere idrauliche, librerie e cartolibrerie aperte...

Io sono felice della riapertura delle librerie. Ho detto in Senato che le librerie sono farmacie dell’anima e che non avremmo nemmeno dovuto chiuderle, come le edicole. Ma quando penso alla ripartenza, penso alle fabbriche non alle cartolerie. Perché Pasini può produrre acciaio in Germania e non in Italia? Perché la Fila può preparare matite in Francia e non in Italia? Perché la Saxa Gres di Borgomeo e migliaia di piccole e medie imprese perdono quote di mercato perché i competitor europei sono aperti e noi no? Gli europei, non i coreani. Bisogna riaprire. Ci sono oltre cento morti tra i medici: le fabbriche ben gestite sono più sicure degli ospedali e delle case di riposo.

Si doveva e poteva fare di più? Quali filiere possono riaprire in tempi brevi?

Si deve e si può. Non mi arrendo, io combatto. Sono stato il primo a porre il tema della riapertura in sicurezza. Eppure mi sono preso dell’irresponsabile e persino le associazioni di categoria sono state in silenzio. In realtà siamo già in ritardo. Restando chiusi in casa alla fine moriremo di fame, non di Covid. Basta burocrazia e codici Ateco. Rovesciamo il ragionamento: chi è in regola con mascherine, guanti e distanze di sicurezza può riaprire. Qui non si tratta di inseguire il profitto, qui si tratta di salvare i posti di lavoro. L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul reddito di cittadinanza e sulla cassa integrazione.

Prima dell’emergenza Italia Viva ha presentato il piano shock per sbloccare 120 miliardi e far ripartire i cantieri con procedure semplificate. È ancora attuale la vostra proposta con il Paese in lockdown?

Più attuale di prima. Anche perché i ponti continuano a crollare come dimostra il caso di Aulla. E non piangiamo morti solo perché non c’erano macchine per il lockdown. Aggiungo: le sembra normale che dopo aver bloccato le scuole fino a settembre non si consentano i lavori per la sicurezza dei plessi scolastici? Se mettiamo due miliardi in lavori di manutenzione scolastica sono due miliardi che garantiscono la sicurezza dei nostri figli, aiutano un settore in crisi come l’edilizia, “ritornano” subito come Pil, sfruttiamo una finestra temporale che non ricapiterà. Le aziende edili devono lavorare almeno nelle scuole, negli hotel da ristrutturare, nelle strade deserte. Ci sono 120 miliardi pronti per essere spesi: ora o mai più. Ma vanno affidati i lavori con procedure semplificate e con il modello dell’Expo di Milano, del ponte di Genova o degli scavi di Pompei. In nome dell’emergenza abbiamo rinunciato a tutte le libertà costituzionali da più di un mese: possiamo, in nome dell’emergenza, fare a meno per una sola settimana dell’opprimente burocrazia?