Riaprirà il Parco acquatico di Licola: partiti investimenti per 15 milioni

2' di lettura

Il Parco acquatico di Licola riaprirà i cancelli: dopo la chiusura per fallimento e un passaggio di proprietà, ora è pronto il progetto. La struttura di divertimento – un tempo seconda in Italia per dimensione – ribattezzata “Acqua Flash”, riaprirà il prossimo 28 maggio. È previsto un investimento di 15 milioni (in corso) e la creazione di 400 posti di lavoro. Su una superficie di oltre 50mila mq, sarà dotato anche di un’arena per eventi e concerti per diecimila spettatori, un parcheggio di oltre 40.000 metri quadrati.

Breve storia

Il Parco Acquatico dell’area flegrea ha avuto molto successo a partire dagli anni 80, subito dopo l’inaugurazione. Un successo che però non durò a lungo. Seguirono difficoltà di carattere finanziario e qualche incidente di carattere gestionale che sfociarono in ben due fallimenti. A marzo 2023 la struttura è stata aggiudicata all’asta per circa tre milioni alla Ventuno S.r.l., dalla Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli. La nuova proprietà ha poi affidato la gestione alla società V-Park di Gianluca Vorzillo (presidente di Tanit e socio unico di V-Park), già gestore di altri parchi a tema a Napoli.

Il progetto

Il Parco Acqua Flash sarà dotato di grandi giochi acquatici, come lo scivolo Kamikaze tra i più alti d’Europa, la grande piscina con onde. Sempre a maggio, sarà completata l’Arena per eventi e concerti di circa 9000 metri quadrati che potrà ospitare fino a diecimila spettatori. I lavori delle prime due aree di Acqua Flash costeranno oltre tre milioni, mentre gli ulteriori lavori del parco, per circa nove milioni, termineranno entro dicembre 2026 e riguarderanno i nuovi insediamenti come l’ecoparco-fattoria didattica con animali da pascolo e l’area accoglienza con la zona resort e con un hotel da 60 stanze.

Una rete dei parchi storici

«Abbiamo lavorato in questi mesi per risolvere tutte le problematiche che hanno causato le dolorose chiusure delle precedenti gestioni. Acqua Flash vuole diventare, con importanti investimenti, un grande parco acquatico ecosostenibile ed altamente tecnologico e sono felice dei 200 posti di lavoro che riusciremo a creare già nella prima fase del progetto e che raddoppieranno nei prossimi tre anni. Già quando nel 2018 abbiamo aperto Edenlandia pensavamo alla sinergia con l’area di Acqua Flash, senza dimenticare il grande lavoro di recupero e di conversione dell’ex cinodromo, acquisito da Edenlandia e che contiamo di aprire tra due anni. Mi piacerebbe diventare, insomma, il “restauratore” dei parchi storici di divertimento dell’area metropolitana di Napoli», ha detto Gianluca Vorzillo.