Riaprire le miniere è corretto, ma va anche fatto con i nostri giusti standard ambientali e sociali.

Gli eventi degli ultimi anni, ed in particolare le crisi alle catene di approvvigionamento causate prima dalla pandemia COVID e poi dalla guerra in Ucraina, ci hanno ricordato come questa fragilità può costarci caro.

Per questo motivo la Commissione europea ha annunciato una iniziativa per coniugare sostenibilità ambientale con sicurezza ed indipendenza e, su questa scia, il nostro Governo ha annunciato che entro l'anno intende approvare un provvedimento per facilitare la riapertura delle miniere in Italia.

Sono iniziative corrette. La transizione ambientale non può diventare causa di una nuova dipendenza dall'estero, ma deve essere l'opportunità di riportare a casa parte dell'industria di base che abbiamo perso.

L'industria di base, tra cui le miniere e le raffinerie di metalli, ma anche molta industria chimica, è stata persa in Europa, ed in Italia in particolare, non solo per gli elevati costi dell'energia (un altro tema legato alle materie prime), ma anche perché abbiamo scelto di darci degli standard ambientali e sociali che sono i più avanzati a livello mondiale.

E' una ambizione giusta. Il problema, quindi, non è riaprire le miniere, ma capire come farlo senza essere accusati prima di devastare il territorio, e poi, una volta realizzate, come mantenerle aperte rispettando i nostri elevati standard sociali, ambientali e di sicurezza.