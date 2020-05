Riaprono le agenzie immobiliari: ecco il vademecum per la sicurezza

Il rapporto con il cliente

In ogni situazione di incontro “fisico” con i clienti (appuntamento in agenzia, visita sul posto all'immobile ), che comunque dovrà essere ridotto al minimo necessario, il cliente verrà preventivamente informato, preferibilmente tramite mail o sms, raccomandadogli di: «non muoversi da casa o non accettare appuntamenti presso la propria abitazione in presenza di sintomi influenzali, in caso di quarantena o ancora di positività all'infezione da Covid-19».

Vanno rispettate le disposizioni generali di distanziamento e uso di mascherine e guanti. La visita pertanto non potrà essere svolta preferibilmente da più di tre persone alla volta compreso l'agente immobiliare per evitare assembramenti. In caso di visite consecutive, le stesse dovranno essere previste con un intervallo di tempo utile ad impedire sovrapposizioni di clienti.

Se l'immobile è abitato/affittato, si inviterà il proprietario/conduttore, se gli sia possibile, a rimanere all'esterno dell'immobile (giardino, terrazzo/balcone ) per il tempo necessario alla visita/sopralluogo.

Obblighi informativi

Le agenzie provvederanno ad adempiere agli obblighi informativi sulle misure di salvaguardia, tramite appositi avvisi collocati in modo facilmente visibile e/o comunicati con altre modalità agli interessati.

Dovrà dotarsi anche di scorte per eseguire gli appuntamenti in sicurezza (mascherine, guanti ovvero igienizzante, proteggi-scarpe), fornendo i necessari dispositivi al cliente se ne fosse sprovvisto.