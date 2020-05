Riaprono i cieli: da Lufthansa a Ryanair e Klm, ecco i piani di ripresa dei voli

British Airways parte il primo giugno

La compagnia britannica ha annunciato che il primo giugno riprenderà i voli per l’Italia, da Londra Heathrow per Roma Fiumicino e da London City per Milano Linate. Gradualmente riprenderanno anche i voli per Venezia e Bologna. Per chi va in Gran Bretagna al momento c’è l’obbligo di quarantena per la durata di 14 giorni, per utti coloro che arrivano da Oltre Manica.

Qatar e Emirates

Le compagnie del Medio Oriente hanno annunciato la ripresa dei voli con l’Italia. Qatar Airways, che anche in aprile ha fatto 4 voli la settimana tra Doha e Roma Fiumicino,prevede la riapertura del collegamento su Malpensa dal 20 maggio, con tre frequenze la settimana. Emirates ha annunciato la ripresa di una serie di collegamenti di lungo raggio dal 21 maggio, tra cui anche il vol oda Dubai a Malpensa.

Niente voli per gli Usa

Rimangono sospesi i voli tra l’Italia e gli Stati Uniti. Le prime a interrompere i collegamenti sono state le compagnie americane, Delta, American Airlines e United. Alitalia ha interrotto l’ultimo volo rimasto, da Roma a New York Jfk, dal 5 maggio fino al 31 maggio. Ma ancora non si sa se lo riprenderà a giugno. Per andare a New York il sito di Alitalia indirizza su voli via Parigi, con prosecuzione con aerei di Air France. a prezzi molto elevati (da 1.800 euro circa la sola andata in economica).

Alitalia in attesa della Newco pubblica

Non sono ancora noti i piani di Alitalia. La compagnia sta preparando la transizione alla nuova società nazionalizzata, che dovrebbe prendere in affitto il ramo d’azienda con le attività di volo e la manutenzione dal primo giugno. Il commissario Giuseppe Leogrande e il direttore generale Giancarlo Zeni hanno detto che passeranno nella nuova società pubblica 92 aerei, di cui 31 per i voli nazionali e 61 per i voli con l’estero. Di questi, 20 saranno per il lungo raggio, sei meno degli attuali. Ma ancora non c’è un programma delle destinazioni e della data di ripresa dei voli, oggi limitati a un’attività di circa 30 aerei al giorno per una media di sei ore al giorno.