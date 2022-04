Riarmo? Prima una nuova Comunità europea di difesa

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

“Se è buono per l'America è buono per il mondo”. L'aspetto forse più problematico delle relazioni euro-atlantiche è la fedeltà della Casa Bianca, non importa chi la abiti, a questo luogo comune assurto negli ultimi cent'anni a principio guida della politica estera statunitense.



William Fulbright nel suo illuminante libro The Arrogance of Power, pubblicato nel 1966, quando la guerra in Vietnam entrava nella sua fase più calda, introduce così la questione: “L'America è una grande democrazia e non c'è niente di male se vuole il mondo a sua immagine. Prima però deve domandarsi se davvero il mondo chiede di essere cambiato o almeno dovrebbe avere le idee chiare su come è il mondo e su che cosa è meglio fare per raggiungere il risultato senza far male a se stessa e agli altri”.



Loading...

In effetti gli Stati Uniti hanno del mondo una visione tutta loro, spesso parecchio lontana dalla realtà delle cose. I mezzi di cui si servono per trasformarlo raramente conseguono buoni risultati e il prezzo che essi pagano e fanno sopportare agli altri appare sconcertante.

L'Afganistan o l' Iraq o i paesi arabi toccati dalle “primavere” ispirate da loro ne sono un esempio. Eppure, nonostante questi errori l'America conserva una sua straordinaria grandezza. Che non è fatta soltanto di potenza economica e militare ma anche di altri elementi che in tanti, anche tra i suoi più accaniti detrattori, vorrebbe fare propri. Per imitazione, magari, non necessariamente per imposizione.



Questo dualismo ha improntato anche la conduzione dell'Alleanza atlantica, provocando qualche crisi ma mai scuotimenti suscettibili di metterne in discussione i fondamenti e la necessità. Bene così. Non è stata positiva invece l'assenza di un franco confronto tra gli alleati nella sua fase più delicata: il passaggio da un mondo semplificato dalla logica dei blocchi ideologici al mondo senza muri, ma non sufficientemente codificato, della liberal-democrazia trionfante. Sconfitto il comunismo, imploso il nemico sovietico, un aggiornamento della partnership atlantica in termini di valori, di direzione e di obbiettivi l'avrebbe irrobustita e resa più credibile e preparata alle sfide largamente sconosciute della globalizzazione.