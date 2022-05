Ribaltone in Australia: vincono i Laburisti di Anthony Albanese (con padre di Barletta)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo nove anni il Partito laburista torna al potere in Australia. È questo l’esito delle elezioni generali che si sono svolte sabato 21 maggio. Il premier uscente conservatore Scott Morrison - reso famoso nei mesi scorsi dal braccio di ferro con Novak Djokovic per il divieto di partecipare agli Australian Open di tennis - è dunque sul punto di lasciare la poltrona al leader laburista Anthony Albanese.

Morrison nella serata australiana ha riconosciuto la sconfitta e si è congratulato con il rivale, per poi annunciare le sue dimissioni da leader dei Liberali.

Loading...

Non è ancora chiaro se i Laburisti avranno una maggioranza autonoma o se dovranno cercare alleanze con altre forze politiche in un governo di minoranza ma il ribaltone è ormai dato per fatto. Secondo le ultime proiezioni il Labour ha 72 seggi, 4 in meno dei 76 che gli darebbero la maggioranza assoluta in Parlamento. La coalizione liberale-nazionale guidata da Morrison si è fermata a 50 seggi.

Exploit dei Verdi

Tuttavia non si può parlare di trionfo per il Labour, che si è fermato al 32,8% dei voti, mezzo punto in meno delle precedenti elezioni. Spicca invece l’ottimo risultato dei Verdi, in crescita di quasi due punti con il 12,1 per cento.

Albanese è nato il 2 marzo 1963 in un sobborgo di Sydney. È figlio di Carlo Albanese, scomparso nel 2014, e Maryanne Ellery, morta nel 2002. La madre era australiana di origine irlandese, mentre il padre era italiano di Barletta. I suoi genitori si sono conosciuti nel marzo 1962 durante un viaggio da Sydney a Southampton sulla nave TSS Fairsky della Sitmar Line, dove il padre lavorava come steward. I genitori si erano però separati dopo poco tempo.