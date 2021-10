Ribaltone nei municipi della Capitale: 14 su 15 al centrosinistra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ribaltone nei municipi della Capitale. Nei “parlamentini” dei quindici municipi romani, dove nessun presidente era stato eletto al primo turno, al ballottaggio ha trionfato la coalizione del neo sindaco Roberto Gualtieri, che ha conquistato 14 municipi su quindici. Solo quattro le donne elette mini sindache. L’unico parlamentino andato al centrodestra è quello del VI municipio, quello di Tor Bella Monaca, quartiere popolare sul lato nord della via Casilina, all’esterno del Grande raccordo anulare, zona solcata dalla marrana di Tor Bella Monaca. Lì Nicola Franco ha vinto con il 61% dei voti, superando l’unica candidata pentastellata ai ballottaggi, Francesca Filipponi. La maggiore percentuale di consensi l’ha ottenuta nell’VIII municipio il candidato del centrosinistra Amedeo Ciaccheri con il 70%, dribblando Alessio Scimé, che si è fermato al 30 per cento.

Piccole città nella città

I municipi della Capitale sono piccole città, in media con 192mila abitanti. Il più popolato è il VII municipio con oltre 307mila abitanti, il più piccolo è l’VIII con poco più di 131mila abitanti. Il primo turno aveva registrato una vera e propria débâcle del M5S che contava su 10 presidenti (due commissariati). Dopo il primo turno il centrodestra era primo in sette municipi (IV, VI, IX, X, XIII, XIV, XV) e il centrosinistra in sei (I, II, III, VII, VIII, XII), mentre in due municipi (V e XI) c’era una sostanziale parità. Poi al ballottaggio, l’ondata del centrosinistra tirata dal voto per il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha ribaltato i risultati. I municipi della Capitale hanno autonomia gestionale, finanziaria e contabile e competenze anche su sviluppo economico ed edilizia privata di interesse locale. Ogni municipio ha un presidente, scelto con elezione diretta. La giunta municipale è formata da sei assessori (uno con funzioni di vicepresidente), che vengono nominati dal presidente.

I municipio: trionfa Lorenza Bonaccorsi



Ballottaggio: Lorenza Bonaccorsi (Centro sn) - Lorenzo Santonocito (Centro dx)

Presidente uscente: Sabina Alfonsi (Pd)

170mila abitanti

Centro storico, Trastevere, Aventino, Testaccio, Esquilino, XX Settembre, Celio, Zona archeologica, Prati, Della Vittoria. Eroi

Nel I municipio ha vinto la ex sottosegretaria ai Beni culturali del secondo Governo Conte ed ex deputata del Pd Lorenza Bonaccorsi che aveva chiuso il primo turno al 40,06%, in netto vantaggio rispetto al consigliere municipale Lorenzo Santonocito del centrodestra, che si era fermato al 27,37 per cento. Bonaccorsi ha Vinto con il 65,9%, mentre Santonocito si è fermato al 34,1 per cento.

II municipio: trionfa Francesca Del Bello



Ballottaggio: Francesca Del Bello (centro sn) - Patrizio Di Tursi (centro dx)

Presidente uscente: Francesca Del Bello (Pd)

168mila abitanti

Parioli, Flaminio, Salario, Trieste, Nomentano, Tiburtino e Pinciano