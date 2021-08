Ricami nella storia: come nacque il Sangallo, il pizzo più celebre al mondo

A St Gallen ha sede anche Akris, marchio fondato nel 1922 e che deve la sua crescita proprio alla valorizzazione del ricamo. Oggi è guidato da Albert Kriemler, nipote della fondatrice Alice Kriemler-Schoch, che ha arricchito i capi della sua collezione per l’AI 21-22 con stampe delle mappe di St Gallen.

La Biblioteca del Museo Tessile di St Gallen

Consiglio per viaggiatori: non perdete il museo tessile

Il suo atelier si trova al 40 della Felsenstrasse, distante 10 minuti di piedi dal bel Museo Tessile della città, aperto nel 1886 al 2 di Vadianstrasse, un paradiso per gli amanti del genere (e per chi è in cerca di ispirazioni) grazie al suo archivio con 56mila creazioni, una ricchissima Biblioteca tessile, la scuola di disegno e una scuola di ricamo. Ogni anno il museo organizza fino a tre mostre speciali: fra le più interessanti del 2021 c’è “Abiti politici”, organizzata in occasione dei 50 anni del suffragio femminile in Svizzera. Sì, perché la Confederazione ammise al volo le donne solo nel 1971.

Museo Tessile

La mostra racconta come gli abiti abbiano interpretato e rappresentato il potere delle donne in politica, con vestiti come quello da ballo dell’imperatrice Eugenia (1826–1920), ultima sovrana di Francia, in pizzo ad ago di Alençon e che impegnò 36 donne per 18 mesi, oppure elementi di abiti, come la guarnizione risalente al 1580–1620 in metallo e pizzo a tombolo, con piccole lamelle mobili che brillavano alla luce di candele e camini, rendendo ancora più ieratica la figura di chi lo indossava. Accanto a questi, i casi di Margareth Thatcher, Evita Peron, Diana e anche l’ex ministra Teresa Bellanova.

I turisti che passeggiano fra i monumenti patrimonio Unesco di St Gallen troveranno anche dei QR code ricamati accanto ad essi, che avviano guide digitali, e possono scoprire le meraviglie di questa lunga storia di ricami anche con appositi tour. E per dormire, niente di meglio delle stanze a tema tessile offerte da 14 hotel nella Svizzera orientale.