Ricapitalizzazione da 20 milioni per Ital Brokers

L’Italia e gli imprenditori italiani, prosegue, «hanno bisogno di un broker nazionale sempre più forte, indipendente, che funga da aggregatore di altre eccellenze del mercato assicurativo, e che sia in grado di accompagnare e aiutare le imprese Italiane nella gestione dei nuovi rischi di questa era turbolenta e nei processi di transizione energetica ed ecologica».

Aggregatore di broker

L’obiettivo, aggiunge Luca Garella di Beyond-Zero, uno degli advisor finanziari dell’operazione, «è prendere una delle più grandi società indipendenti d’Italia e farne l’aggregatore di altre società di brokeraggio in campi diversi, come succede già in altri Paesi. E vogliamo far sì che questo aggregatore utlizzi anche big data e intelligenza artificiale per una gestione tecnologica dei sinistri, ad esempio nel risk assessment. E vogliamo sviluppare anche la gestiuone dei rischi finanziari».

Nell’operazione di ricapitalizzazione, gli avvocati Andrea D’Angelo e Giacomo Viotti, dello studio Carbone D’Angelo Portale Purpura, hanno coperto il ruolo di transaction lawyers. Deloitte Financial Advisory si è occupata delle valutazioni e della due diligence, mentre Beyond-Zero Advisory, con Garella, e Banca Profilo, con Marco Baga, sono intervenuti quali advisor finanziari per il rafforzamento patrimoniale.