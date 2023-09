Ricapitalizzazione da 59 milioni per Numa

Ascolta la versione audio dell'articolo

59 milioni di dollari in più per Numa, il gruppo che guida la tecnologia di boutique apartment in Europa, con più di 4.500 camere e appartamenti nelle maggiori città del continente. Con un nuovo giro di finanziamento Series C guidato dall’equity investor Verlinvest, Numa ha annunciato l’aumento del suo capitale per sviluppare ulteriormente la sua tecnologia e continuare a espandere la propria piattaforma digitale di ospitalità.

In quest’ultimo finanziamento, a Cape Capital, l’investitore base di Numa, si unirà Verlinvest, società che ha già allo storico investimenti di successo in brand consumer, tra cui Oatly, Vita Coco, Tony’s Chocolonely e Chewy.com. «Negli ultimi anni, le catene alberghiere tradizionali stanno lottando per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più digitali e, al tempo stesso con poco tempo a disposizione, che sono limitate da infrastrutture di back-end del passato, dagli ampi network di franchisee e da culture che si muovono con lentezza – sottolinea Raphael Thiolon, managing director di Verlinvest –. Numa, fornendo una soluzione olistica a questi problemi grazie a un’interfaccia user-friendly sul front end e un modello tecnologico, basato sui dati, che ottimizza i processi di business sul back end, si inserisce nella nostra strategia di business ambiziosi, basati sulla tecnologia, che intendono offrire esperienze superiori ai consumatori. Siamo entusiasti di aiutare Christian e il suo team a costruire il primo brand veramente digitale nel mondo dell’ospitalità».

Dalla sua nascita a Berlino nel 2019, l’offerta nativa digitale del gruppo combina il meglio degli hotel tradizionali con la convenienza e la flessibilità di un affitto a breve termine come Airbnb o Abritel: camere più spaziose con cucine, location in centro città, e comfort di primo livello per offrire agli ospiti la migliore scelta, esperienze e valore aggiunto. L’ospitalità viene digitalizzata in tutti i suoi passaggi, dalla prenotazione della camera in pochi secondi, al check-in e check-out online, il call center via WhatsApp, e l’opportunità di prenotare servizi aggiuntivi ed esperienze locali. La tecnologia Numa, gli strumenti di pricing e l’utilizzo dei dati in modo anonimo permettono un risparmio sui costi operativi; attraverso l’automazione dei processi e maggiori fatturati, grazie a tariffe smart e all’occupazione massimizzata, la crescita si fa sostenibile e la profittabilità strutturale aumenta rispetto alla media.



«La nostra mission – spiega Christian Gaiser, ceo e Co-fondatore di Numa – è creare una nuova categoria nell’ospitalità, che incontri le esigenze dei consumatori moderni. Siamo solo all’inizio, rispetto al tema della digitalizzazione e al rafforzamento dell’esperienza completa di viaggio. Noi siamo sempre più impegnati a creare una connessione tra i nostri ospiti e le città che stanno visitando. Siamo felici della partnership con Verlinvest, il cui team condivide la nostra visione di trasformare il settore e la cui esperienza nel lanciare business a livello mondiale con grande successo ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di creare un brand icona per il viaggiatore moderno. Con maggiore potenza finanziaria, possiamo accelerare lo sviluppo continuo della nostra tecnologia proprietaria leader di mercato, mantenendo un bilancio solido».