Ricarica auto elettrica, 100 km di autonomia in 3 minuti con la stazione Abb da 360 kW

Ricaricare l'auto elettrica diventerà un'abitudine di uso quotidiano per un numero crescente di automobilisti, alla ricerca costante di una “spina” disponibile in grado di erogare energia il più velocemente possibile. Per rispondere a questa necessità, Abb ha presentato la stazione di ricarica modulare Nuova Terra 360 caratterizzata da una potenza massima di 360 kW e dalla possibilità di ricaricare simultaneamente fino a quattro veicoli con una distribuzione dinamica della potenza. La nuova stazione di ricarica ha una potenza massima di 360 kW ed è in grado di caricare completamente un'auto elettrica in 15 minuti o meno o fornire 100 km di autonomia in tre minuti. Disponibile in Europa e negli Stati Uniti dalla fine del 2021, in America Latina e nelle regioni dell’Asia Pacifico nel 2022, Terra 360 è progettata tenendo conto delle esigenze quotidiane e delle aspettative dei conducenti di veicoli elettrici.

L'innovativo sistema di illuminazione guida l’utente attraverso il processo di ricarica e mostra lo stato di carica (SoC) della batteria ev e il tempo residuo prima della fine di una sessione di ricarica ottimale. È anche accessibile a conducenti con mobilità ridotta e dispone di un sistema ergonomico di gestione dei cavi che aiuta i conducenti a collegarsi rapidamente con il minimo sforzo. Oltre a soddisfare le esigenze dei conducenti privati di veicoli elettrici presso i distributori, i supermercati e i punti vendita, le stazioni di ricarica Terra 360 possono anche essere installate nei locali di un’organizzazione per caricare flotte di auto, furgoni e camion elettrici.

Questo offre ai proprietari la flessibilità di caricare fino a quattro veicoli durante la notte o di dare una ricarica rapida ai loro veicoli elettrici durante il giorno. Le stazioni di ricarica Terra 360 hanno un ingombro ridotto e possono essere installate in piccoli depositi o parcheggi dove lo spazio è limitato. Le stazioni sono completamente personalizzabili, partendo dalla pellicola esterna fino al colore dei led. C’è anche la possibilità di includere uno schermo pubblicitario integrato da 27”, per riprodurre video e immagini. Abb è entrata nel mercato della mobilità elettrica nel 2010 e ad oggi ha venduto oltre 460.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in più di 88 mercati; oltre 21.000 stazioni di ricarica veloci DC e 440.000 stazioni di ricarica AC, comprese quelle vendute attraverso Chargedot. Le stazioni di ricarica ad alta potenza di Abb sono già distribuite in tutto il mondo attraverso le partnership dell’azienda con operatori di ricarica internazionali come Ionity ed Electrify America