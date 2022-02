Ricarica e tempi di rifornimento energia

Oltre ai due livelli di potenza del motore e alla capacità della batteria, la versatilità di utilizzo di Nuova Mégane E-Tech Electric è dovuta alle molteplici soluzioni di ricarica, tra cui le stazioni ultra-fast da 130 kW principalmente diffuse lungo le autostrade e le colonnine da 22 kW trifase principalmente diffuse in città. Tutte le soluzioni sono ottimizzate per la massima efficacia. La novità francese è compatibile con tutte le infrastrutture di ricarica che erogano corrente alternata (AC): Presa domestica da 10A/2,3 kW (monofase); Wallbox da 16A/3,7 kW (monofase); Wallbox da 32A/7,4 kW (monofase); Colonnina da 16A/11 kW (trifase); Colonnina da 32A/22 kW (trifase).

In tutte le versioni dotate di batteria da 60 kWh, è compatibile anche con le infrastrutture di ricarica che erogano corrente continua (DC) fino a 130 kW (prese combo). Le versioni dotate di batteria da 40kWh hanno, invece, un caricatore di bordo DC da 85 kW. Grazie soprattutto all'ottima potenza media di ricarica – stimata a 80 kW- rilevata sulle colonnine DC 130 kW, i tempi di ricarica sono tra i migliori del mercato: Fino a 400 km in guida mista recuperati in una notte (8 ore) su una wallbox da 7,4 kW; Fino a 160 km in guida urbana recuperati in 1 ora su colonnina da 22 kW; Fino a 200 km in guida in autostrada recuperati in 30 minuti su colonnina di ricarica rapida da 130 kW; Fino a 300 km WLTP recuperati in 30 minuti su colonnina di ricarica rapida da 130 kW.

La vettura è fornita di serie con cavo Mode 3 per la ricarica su wall box o colonnine private o pubbliche. Questo cavo è compatibile, naturalmente, anche con le wallbox per la ricarica privata acquistabili presso la Rete di concessionarie Renault. Per la ricarica domestica su presa classica, è proposto in opzione su tutte le versioni il cavo Mode 2 “Flexicharger”.