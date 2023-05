Il sistema di ricarica permette di fare il pieno con caricatore di bordo standard in corrente alternata (AC) da 11 kW e, a richiesta, è disponibile anche da 22 kW. Mentre per una soluzione con corrente continua (CC) si raggiungono i 205 kW raggiungendo i 156 km di autonomia in soli 10 minuti.

4/5 Menu