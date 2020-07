Ricarica pubblica in 150 mila punti in Europa

Se per le auto elettriche la grande sfida è riuscire a rendere accessibile e senza patemi d'animo la fase della ricarica, la Nuova 500 ha affrontato il problema in perfetto stile Fiat. Conl'app My easy Charge c'è la possibilità di gestire la ricarica pubblica in circa 150 mila punti in tutta Europa, grazie anche ad una partnership che Fiat ha stretto con Digital Charging Solutions (DCS), la più grande rete di ricarica pubblica all'interno dell'Unione Europea. Con My easy Charge si potrà, infatti, non solo individuare immediatamente la ricarica più vicina, ma controllarne la disponibilità, oltre che avviare il processo di ricarica e anche pagare. Acquistando la 500 La Prima cabrio o berlina i primi tre mesi di abbonamento a My easy Charge saranno da considerarsi tutti inclusi nel prezzo di acquisto della vettura, un ulteriore valore aggiunto compreso nel listino dei primi due modelli a batteria del brand Fiat.