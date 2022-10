Ricarica dei veicoli a induzione: il progetto Brebemi al Summit di Dublino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è svolto a Dublino il Global Summit di IBTTA (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association), l'Associazione Mondiale delle Concessionarie a Pedaggio, di cui fanno parte circa 250 membri in rappresentanza di 20 paesi e 6 continenti.



Nel primo panel, dedicato alla sostenibilità, il focus è stato posto sugli impatti del trasporto su strada di passeggeri e merci che, a livello globale, rappresenta il 74,5% delle emissioni di carbonio secondo l'International Energy Agency. Il trasporto stradale, malgrado sia tra i primi produttori di gas serra, ha dimostrato di essere però anche una parte indispensabile della catena di approvvigionamento globale, soprattutto durante la crisi del Covid-19 ed è inoltre è indispensabile in quanto collega ogni giorno i cittadini al loro lavoro oltre ad essere fondamentale per l'assistenza sanitaria e l'istruzione.

La politica climatica è al centro dell’agenda europea e mondiale oggi più che mai attraverso il Green Deal europeo, i pacchetti legislativi UE Fit for 55, l’Accordo di Parigi e lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Questi obiettivi possono essere raggiunti solo grazie a nuove tecnologie testate a livello globale una delle quali, tra le più promettenti, si sta dimostrando essere la ricarica elettrica ad induzione dinamica, o DWPT, sperimentata oggi in Italia da A35 Brebemi e da importanti partner internazionali.

Ne ha parlato in particolare, come primo relatore del panel “Sustainability Pillar 1: Climate & the Environment”, il presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni. Il progetto pilota italiano “Arena del Futuro”, coordinato proprio da A35 Brebemi e Aleatica, è quello allo stadio più avanzato di sperimentazione e vede cooperare realtà che sono punti di riferimento in ciascun settore di competenza. Questa tecnologia permette ai veicoli elettrici di ricaricarsi viaggiando su corsie dedicate, grazie ad un innovativo sistema di spire posizionate sotto l'asfalto che trasferiscono direttamente l'energia necessaria ai veicoli.

Questo sistema di mobilità a “zero emissioni” include differenti elementi studiati dalle eccellenze industriali coinvolte per interagire tra loro al fine di fornire una soluzione immediata per la decarbonizzazione al settore dei trasporti.