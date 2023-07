Ricariche a domicilio, E-Gap è pronta a sbarcare anche negli Stati Uniti

Ascolta la versione audio dell'articolo

E-Gap, la prima società di ricarica elettrica a domicilio al mondo, dopo aver aperto con successo l’attività in sei città italiane ed aver messo piede in Germania, Spagna e Francia. si prepara a crescere ancora in Europa e a sbarcare a inizio 2024 negli Stati Uniti. La società guidata da Eugenio de Blasio, fondatore di E-Gap ma anche di Green Arrow Capital (assieme a Daniele Camponeschi e Alessandro Di Michele), il fondo di energie rinnovabili che ha installato 500 Megawatt e ha 1,5 Gigawatt in attuazione...