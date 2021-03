Ricavi da 17 a 100 milioni in 5 anni per Bertani Domains: i piani del ceo Nicoletto La frenata del 2020 non cambierà i piani di investimento del ceo che già quando era alla guida del gruppo Santa Margherita aveva compiuto un percorso analogo di Giorgio dell'Orefice

I tini di fermentazione Bertani a Grezzana (Verona) dove ha sede il gruppo che produce tra gli altri Amarone e Valpolicella

Passare da 17 a 100 milioni di fatturato in 5 anni prima rafforzando la squadra e poi con un robusto piano di acquisizioni. Che a Bertani Domains – il gruppo vitivinicolo che fa capo alla multinazionale della farmaceutica Angelini – volessero fare le cose in grande lo si era capito già quando, giusto un anno fa, hanno scelto come proprio ceo Ettore Nicoletto, il manager che ha guidato negli scorsi anni la grande escalation dimensionale e di mercato del Gruppo Santa Margherita. Ma ora oltre ai propositi c’è il piano industriale presentato e approvato dalla holding.

Un piano i cui obiettivi non sono stati scalfiti neanche dal difficilissimo 2020. «Un anno nel corso del quale abbiamo perso il 24% del nostro giro d’affari – spiega Nicoletto –. Certo il Covid ha pesato sulle aziende come la nostra particolarmente esposte con il canale della ristorazione. Ma non solo. Il 2019 era stato un anno in cui si era “stoccato” molto. Ristoranti e catene della grande distribuzione in particolare negli Usa avevano acquistato molto vino per mettersi al riparo dalla minaccia dei dazi annunciati dal presidente Trump. Per questo il Covid non solo ha chiuso i ristoranti, ma li ha chiusi con le cantine piene. Il che significa che neanche le brevi aperture hanno consentito di far riprendere le vendite di vino. Insomma un anno davvero difficile».

Un anno che però alla Bertani Domains non hanno trascorso a contare le perdite ma a riorganizzare l’intera struttura. «In questi difficili mesi – aggiunge il ceo – non solo non abbiamo ridotto il personale, ma abbiamo potenziato l’organico rinnovando l’intera top line. Preparando insomma il terreno per il grande salto». Tra gli innesti più importati quelli dell’esperta di marketing e comunicazione Eleonora Guerini e del nuovo responsabile commerciale, Giuseppe Di Gioia, entrambi con robuste esperienze nel settore vitivinicolo.

Bertani Domains, che ha in portafoglio quattro grandi realtà: Bertani in Valpolicella, il polo toscano che conta su Val di Suga (Montalcino), Trerose (Montepulciano) e Sanleonino (nel Chianti Classico), l’etichetta Puiatti in Friuli e l’iconico brand del Verdicchio, Fazi Battaglia (complessivamente 460 ettari di vigneti) punta nel brevissimo termine – e ad asset invariati – a ritornare ai livelli di fatturato pre-Covid ovvero a quota 25 milioni e a un livello di crescita di Ebitda del 5-6% e poi partire con la campagna di acquisizioni.

«Un percorso che conosco bene – spiega ancora Nicoletto – avendone guidato uno analogo in un gruppo consolidato come Santa Margherita. Bisogna individuare obiettivi che siano innanzitutto complementari con la nostra offerta e che abbiano margini di crescita dimensionale e sui mercati. E il team che abbiamo creato è in grado di fare scouting, di integrare i business e renderli più efficienti. Soddisfatte queste condizioni siamo aperti anche ad acquisizioni di realtà più grandi della nostra».