Ricavi a 2,5 miliardi per Brembo, proposto dividendo di 22 centesimi I siti cinesi tornano in attività dopo lo stop per il coronavirus, nessun impatto per il momento in Italia, ma si teme l’evoluzione del quadro congiunturale di Matteo Meneghello

(FOTOGRAMMA)

3' di lettura

Nella prima parte dell’anno la crisi tedesca, in chiusura il coronavirus in Cina. Brembo riesce a reggere l’urto di un quadro congiunturale critico, e chiude il 2019 con un calo dei ricavi contenuto (-1,8%), a quota 2,520 miliardi, al quale si accompagna un margine operativo lordo che si assesta al 19,9% del fatturato, per 515,2 milioni, in miglioramento rispetto al risultato dell’anno precedente. Ma la diffusione del Covid19 anche in Europa e nell’emisfero occidentale non è un’indicazione confortante per il futuro di breve periodo dell’attività del gruppo di Stezzano, in provincia di Bergamo, attivo nella produzione di sistemi frenanti pe produzioni di alta gamma.

Il settore del'auto, in particolare, è caratterizzato da «forte incertezza e volatilità e da una visibilità piuttosto limitata», come spiega la stessa società in una nota. In relazione all’emergenza coronavirus, la società afferma di avere adottato le misure di controllo e prevenzione necessarie in tutte le sedi coinvolte. «Si conferma che per il momento la produzione italiana non ha subito impatti da tale fenomeno», è indicato ancora nella nota, che aggiunge che «gli stabilimenti cinesi (situati a Nanchino e a Langfang) dopo un periodo di chiusura supplementare rispetto a quanto già previsto per le festività del capodanno cinese, hanno gradualmente riavviato la produzione tra il 14 e il 17 febbraio».

A livello geografico, rispetto all'anno precedente, le vendite calano dell'1,1% in Italia, del 15,3% in Germania e dell'1,7% in Francia, mentre crescono del 3,2% nel Regno Unito. Per quanto riguarda i paesi asiatici, l'India cresce del 12,1%, la Cina del 2,8%, mentre il Giappone è in calo dell'8,0%. Le vendite in Nord America (Usa, Canada e Messico) sono in aumento dello 0,5 per cento.

Nel giudizio del presidente, Alberto Bombassei, «i risultati della gestione dimostrano che l'azienda ha saputo gestire in maniera efficace le strategie di lungo termine, in un contesto di mercato particolarmente sfidante, che ha pesato per l'intero anno sul settore automotive a livello globale. Brembo - prosegue il presidente e fondatore - ha registrato performance che, seppure in leggero calo rispetto ai risultati del 2018, restano superiori alla media del mercato diriferimento, riuscendo a mantenere buoni livelli di marginalità».