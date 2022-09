Ricavi in aumento del 12% grazie all’innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nome, un destino. Mauro e Federico Vezzoli non sono fratelli, né parenti, ma oltre al cognome condividevano da anni un incarico come dirigenti nell’ufficio commerciale di Europerf, storica impresa di Mezzago (Monza e Brianza) specializzata nella produzione di lamiere forate, stirate e reti. Quando l’azienda andò in liquidazione, in seguito a difficoltà finanziarie, i due decisero di rilevarla e rilanciarla, investendo nel progetto le proprie risorse, senza attingere a contributi pubblici. Era il 2013 e assieme Mauro e Federico, oggi amministratori della Europerf, decisero di lanciarsi in questa avventura, «aiutati dalla passione», raccontano. Oltre che, ovviamente, dalla consulenza di professionisti e dalle competenze di una decina di dipendenti e operai dell’azienda che decisero di seguirli nel rilancio.

Oggi Europerf conta circa 15 dipendenti e continua a crescere: nel 2021 ha raggiunto gli 11,5 milioni di euro di fatturato e per quest’anno si attende un ulteriore aumento del 10-12%, con un incremento importante non solo nei valori, ma anche nei volumi di vendita. Tanto che l’azienda si prepara a un nuovo passo in avanti, con l’acquisizione di un grande magazzino destinato alla produzione e allo stoccaggio dei materiali, l’ampliamento degli uffici e l’acquisto di nuove macchine.

«Abbiamo creduto nel mercato e nelle idee di innovazione che avevamo e ha funzionato – spiega Federico Vezzoli –. Abbiamo investito moltissimo in innovazione e continuiamo a faro». Il primo passo è stato quello di fare una selezione della clientela e di puntare sull’estero: «Siamo passati da un’incidenza dell’export di circa il 10-12% sui ricavi al 45% attuale – precisa Mauro –. E poi abbiamo fatto tanti investimenti sugli impianti, scommettendo sul servizio e sulla qualità. Il mercato ci sta seguendo e sta andando bene, abbiamo acquisito anche grandi clienti internazionali». Europerf ha anche adottato una «Carta dei valori aziendali», che punta sul valore dei dipendenti, investendo sulla sicurezza, la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa.