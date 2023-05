Ricavi in calo (-2,2%) per Unieuro. Ora più omnicanalità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Termina l’effetto swtich off, i consumi degli italiani arrancano mentre i mercati dell’elettronica di consumo e del bianco rallentano. Unieuro chiuse così l’esercizio 2022/23 con 2,88 miliardi di ricavi in leggero calo (-2,2%) sull’esercizio precedente in un mercato che vede un -3,5% che dopo le performance degli ultimi anni. I ricavi di Unieuro “like for like” invece registrano un -3,2%. Ebit Adjusted è pari a 34,8 milioni contro i 72,1 milioni nell’esercizio 2021/22 mentre la cassa netta è pari a 124,4 milioni in leggero calo rispetto ai 135,7 milioni al 28 febbraio 2022. Questo il valore dopo l'erogazione di dividendi per 27,1 milioni. Il risultato netto è di 19,3 milioni contro i quasi 54 milioni dell’esercizio passato. Per gli azionisti è previsto un dividendo di 0,49 euro. Questi i risultati approvati dal CdA della catena di elettronica di consumo che ha varato il piano strategico per l’omnicanalità «Beyond omni-journey» che nelle intenzioni vuole rafforzare il posizionamento distintivo omnicanale di Unieuro e puntare con decisione sul Beyond trade, valorizzando la solida relazione con il cliente e la capacità di anticipare le sue esigenze. «In un contesto di mercato senza dubbio sfidante, siamo soddisfatti di avere conseguito risultati in linea con le guidance, se pur condizionati da un livello inflazionistico eccezionalmente elevato, e di avere confermato, ancora una volta, la nostra posizione di leadership nel settore. I risultati raggiunti ci permettono di continuare a remunerare i nostri azionisti nel rispetto della politica dei dividendi - commenta Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato e Chief strategy officer di Unieuro -. Per rispondere con tempestività ed efficacia al mutato contesto di mercato abbiamo elaborato un nuovo piano strategico, che segna il percorso di crescita per gli anni a venire e su cui sarà focalizzato l'impegno di tutte le nostre persone, forti della passione e delle competenze».

Il piano strategico prevede uno stanziamento di oltre 200 milioni che verranno investiti per le attività di “trade omnicanale” con una accelerazione nell’area “Beyond trade” che porterà a un diverso mix di ricavi con l’offerta di soluzioni, lo sviluppo di prodotti a proprio marchio e il rafforzamento dei servizi a valore aggiunto. L’obiettivo è di arrivare nell’anno 2027/28 a un fatturato compreso tra i 3,2 e i 3,4 miliardi rispetto ai 2,9 del budget 2023/24 con una crescita di circa due punti percentuali superiore al mercato nell’orizzonte del piano. Tra gli obiettivi di medio termine un’Ebit adjusted tra i 55 e i 65 milioni contro i 35-38 attesi per il periodo 2023/24 mentre la cassa netta, prima della distribuzione dei dividendi è prevista tra 250 e 270 milioni alla fine del anno 2027/2028, rispetto al range tra 110 e 130 milioni previsto al 28 febbraio 2024. Unieuro potrebbe anche puntare alla crescita per linee esterne e per rafforzare la strategia “Beyond trade”, la società intende valorizzare opportunità di acquisizioni e/o partnership per espandersi in attività e servizi a valore aggiunto. Tra le altre opportunità di crescita c’è acquisizione di punti vendita con limitata sovrapposizione alla rete attuale oltre alla possibilità di acquisizioni e/o partnership con operatori leader all’estero.