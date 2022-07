Industria, record di ricavi ma pesa l’effetto listini. L’energia affonda il saldo extra-Ue

A giugno le vendite arrivano a 25,6 miliardi, una crescita del 21%, 16esimo rialzo mensile consecutivo su base tendenziale. Scatto distribuito su quasi tutte le aree ad eccezione di Svizzera e Russia, con Mosca a cedere il 19,1% rispetto a giugno 2021, un bilancio superiore rispetto alle attese alla luce dell’embargo in atto. A sostenere le vendite ancora una volta sono gli Stati Uniti, dove il made in Italy cresce del 25,3% e in recupero rispetto alla prima parte dell’anno è la Cina, che cresce del 9%.

Le note dolenti arrivano dall’energia, che porta ad un quasi raddoppio delle importazioni, arrivate nel mese a 28,4 miliardi. Esempio eclatante è proprio la Russia, che soprattutto grazie a gas e petrolio vende all’Italia più del doppio (+120%) in termini di di controvalore rispetto a giugno 2021. Come risultato, il deficit del mese verso Mosca è di oltre due miliardi, di più di 13 nel primo semestre. Per dare un’idea dell’impennata dei listini, un anno fa il passivo mensile era di appena 517 milioni, quello semestrale di poco più di tre miliardi, dieci in meno rispetto ai valori attuali.

Risultato inevitabile guardando all’impennata in valore dei nostri acquisti dalla Russia: 6,7 miliardi nel complesso tra gennaio e giugno 2021, oltre 16 ora. Assegno aggiuntivo (involontario e ineludibile) a Putin da quasi dieci miliardi per effetto della corsa dei listini di gas e greggio.

Aggiungendo a quelli di Mosca gli acquisti da Medio Oriente e altri paesi Opec il deficit energetico extra-Ue nazionale si amplia e supera nei primi sei mesi dell'anno i 48 miliardi. Nello stesso periodo il deficit commerciale complessivo raggiunge i 12 miliardi, a fronte di un avanzo di oltre 25 miliardi dei primi sei mesi del 2021.