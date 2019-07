Ricavi dall’ex datore? Ok al forfait se non prevalgono sui redditi «autonomi»

Si consideri, ad esempio, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018. Può applicare il regime forfettario nel 2019: ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro, ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.

In definitiva, i parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti da datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta, ovvero da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro.

