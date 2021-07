Ricavi dell’industria oltre la crisi

2' di lettura

Un guadagno di trenta punti, dopo averne persi 20 lo scorso anno.

Andando oltre le oscillazioni mensili (maggio non è andato benissimo, cede un punto rispetto ad aprile), è il bilancio dei ricavi dei primi cinque mesi del 2021 a raccontare in modo più completo lo stato di salute dell’industria. Che migliora, in modo inequivocabile, osservando le statistiche pubblicate dall’Istat. La voragine aperta lo scorso anno, un quinto dei ricavi persi tra gennaio e maggio 2020, è stata infatti più che recuperata grazie allo scatto del 29,6% registrato ora, che produce nel complesso valori superiori di oltre tre punti rispetto al fatturato realizzato dalle imprese nel 2019.

Le difficoltà non mancano, guardando i guai provocati dalla variante delta, così come i problemi generati dalla scarsità di materie prime e componentistica.

Eppure, uno sguardo alla curva degli indici evidenzia come l’industria sia ripartita, portando i valori a nuovi massimi storici, solo leggermente ritracciati a maggio (-1% rispetto ad aprile ma comunque +40,2% su base annua), per colpa di una frenata legata al mercato interno.

Certo, il recupero non è omogeneo. Tessile e abbigliamento, ad esempio, pur scattando in avanti su base annua del 42,3%, non riescono a recuperare quanto lasciato sul campo 12 mesi prima, un crollo del 37,5%.