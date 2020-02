Ricavi dell’industria, primo calo dal 2015 di Luca Orlando

Il calo della produzione. Il rallentamento dell’export. La frenata tedesca e la crisi dell’auto. Il quadro è chiaro, purtoppo in senso negativo, il che rende in effetti quasi scontato gli ultimi numeri che completano l’anno”no” dell’industria italiana. Con i ricavi rilevati dall’Istat ad allinearsi al mood complessivo, presentando un calo del 3% in termini congiunturali rispetto a novembre, dell’1,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Come accaduto per la produzione, anche qui il calendario può aver giocato a sfavore, presentando come giornata lavorativa un venerdì 27 dicembre quasi certamente utilizzato come ponte, dunque come momento di chiusura. Poco cambia, tuttavia. E basta guardare alla media annua per capirlo. Per il fatturato, al netto degli effetti di calendario, l’Istat segnala infatti il primo calo in termini annui dal 2015, una frenata dello 0,3%, identica nelle sue dimensioni sia in Italia che all’estero.

Con riferimento al comparto manufatturiero, il settore farmaceutico conferma anche a dicembre il prioprio trend positivo, registrando la crescita tendenziale più rilevante (+15,4%), mentre l'industria dei computer e dell'elettronica mostra il calo maggiore (-7,7%).

A crescere sono comunque solo farmaci, cibo e tessile-abbigliamento, mentre tutti gli altri comparti sono in rosso, a partire dall’area allargata della meccanica e della componentistica.



La nota positiva, inattesa, arriva invece dagli ordini, che crescono sia rispetto al mese precedente che in rapporto a dicembre 2018, aumentando in questo caso del 6%. Bene in particolare farmaceutica e tessile-abbigliamento, anche se la spinta decisiva arriva dagli altri mezzi di trasporto legati al mercato interno (non le auto), che balzano in avanti del 55%. Ma parlando di velivoli, navi o treni, si tratta per definzione di maxi-commesse una tantum, non ripetibili.