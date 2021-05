Stellantis, ricavi su ma è allarme microchip: «Il peggio deve arrivare»

2' di lettura

Stellantis ha chiuso il primo trimestre 2021 con ricavi pari a 34,3 miliardi di euro e consegne per 1,477 milioni di unità. Questi dati non prendono in considerazione i risultati di Fca dal primo al 16 gennaio 2021, data in cui è diventata effettiva la fusione con Psa.

Per quanto riguarda i dati pro-forma, ovvero considerando i risultati dal primo gennaio 2021 e paragonandoli con quelli aggregati del 2021, il gruppo automobilistico nel primo trimestre ha registrato ricavi per 37 miliardi di euro (+14%), consegne consolidate pari a 1.567.000 unità (+11%) e consegne complessive per 1.618.000 unità (+12%). L'incremento, si legge nella nota che accompagna la relazione di bilancio, sconta principalmente i maggiori volumi complessivi, l'effetto prezzi positivo, il miglior mix di mercato, principalmente in North America e Enlarged Europe, nonché il favorevole mix di veicoli in parte compensati dagli effetti negativi dei cambi di conversione.

Loading...

In virtù dei risultati raggiunti nel primo trimestre, il gruppo ha confermato gli obiettivi fissati per il 2021. Piuttosto, cresce l’allarme semiconduttori: tra gennaio e marzo la carenza di componenti ha ridotto dell’11% le consegne (per un totale di 190mila vetture in meno), ma nel secondo trimestre è atteso un ulteriore peggioramento. «La visibilità è ancora relativamente limitata - ha dichiarato il cfo, Richard Palmer -. Sarebbe imprudente, in questa fase, dire che questo problema sia ormai archiviato».

Sul tema microchip interviene anche il ceo, Carlos Tavares, in una lettera inviata ai dipendenti: «Siamo certamente partiti con il piede giusto. Tuttavia, abbiamo ancora molta strada da fare, mentre continuiamo a dimostrare la nostra capacità di far fronte a condizioni avverse. Tra queste, la carenza globale di semiconduttori che sta colpendo duramente l'intero settore automobilistico, causando interruzioni della produzione in tutte le regioni. I nostri team di ingegneria, acquisti, produzione e commerciali sono mobilitati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni giorno intraprendiamo azioni decisive per ridurre al minimo l'impatto negativo su volumi di produzione e risultati», ha scritto in una missiva riportata da Lapresse.

Dal punto di vista commerciale, i lanci produttivi delle nuove Jeep Grand Wagoneer e Wagoneer e della nuova generazione della Jeep Grand Cherokee sono confermati, rispettivamente, per fine secondo trimestre 2021 e per il terzo trimestre 2021. Lo comunica Stellantis, ricordando che è stata avviata la produzione della nuova Grand Cherokee L (a 3 file di posti) con il lancio commerciale previsto verso la fine del secondo trimestre 2021. Nel mese di marzo 2021, invece, in Europa è iniziato il lancio commerciale della nuova Opel Mokka, segnando il ritorno sul mercato di un modello uscito di produzione nel 2019.