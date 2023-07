Ricavi e utili in rialzo per Google e Microsoft

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Alphabet, la holding a cui fa capo Google, chiude il secondo trimestre con ricavi in aumento del 7% a 74,6 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti che scommettevano su 72,82 miliardi. L’utile è salito a 18,36 miliardi dai 16 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. I dati mettono le ali ai titoli Alphabet a Wall Street, dove arrivano a guadagnare il 7,4% nelle contrattazioni after hours. Nell’annunciare i risultati trimestrali, Google comunica che il chief financial officer Ruth Porat assumerà il nuovo incarico di presidente e chief investment officer dall’1 settembre 2023.

Anche Microsoft chiude il quarto trimestre dell’esercizio fiscale con ricavi in rialzo dell’8% a 56,2 miliardi di dollari e un utile in crescita del 20% a 20,1 miliardi. I risultati, però, questa volta non convincono e i titoli di Redmond calano a Wall Street nelle contrattazioni after hours del 2,4%. A pesare è il rallentamento della crescita dei ricavi dei servizi cloud Azure, saliti “solo” del 27% rispetto al 31% del trimestre precedente.