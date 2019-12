Per l’industria ricavi fermi, corrono solo i farmaci A ottobre lieve progresso congiunturale del fatturato dell’industria italiana (+0,6%) ma quinta frenata su base annua (-0,2%) . Da gennaio vendite giù dello 0,1%. Tra i settori bene alimentari, elettronica ma soprattutto farmaceutica di Luca Orlando

Il fatturato dell'industria italiana ad ottobre sale dello 0,6% in termini congiunturali, in “moderato miglioramento” rispetto all’incremento dello 0,2% segnato il mese precedente. Lo rileva l’Istat, spiegando come la

crescita derivi da un “leggero” rialzo sul mercato interno (+0,4%) e da uno “più sostenuto” su quello estero (+0,9%). Si tratta del secondo aumento consecutivo mese su mese. Su base annua invece i ricavi registrano una flessione dello 0,2%: si tratta del quinto calo tendenziale consecutivo.

Gli ordini dell’industria registrano un incremento congiunturale

dello 0,6%, rallentando rispetto all'aumento dello 0,9% di

settembre. Sintesi di una stasi delle commesse provenienti dal mercato interno (-0,1%) e di una crescita più sensibile di quelle provenienti dall'estero (+1,7%). In termini tendenziali l’indice grezzo (ma i giorni di calendario sono identici rispetto ad ottobre 2018) scende dell’1,5%, per effetto in particolare di una riduzione del 2,6% all’estero.

Il bilancio dei primi dieci mesi è più o meno in linea, encefalogramma piatto o quasi per i ricavi (-0,1%), un calo del 2,4% per le commesse, ad anticipare altri mesi senza grande sprint.

I settori

Chimica e prodotti in metallo zavorrano le medie, sostenute invece da alimentari ed elettronica. Ma soprattutto ancora una volta alla grande dalla farmaceutica, miglior comparto sia in termini di vendite (i ricavi crescono dell’8,9%) che delle commesse, in progresso a doppia cifra.