Ricavi record per Tecnica Group. Che ora punta sull’outdoor

Un anno record che si aggiunge a un altro anno record. Nei suoi due anni di ritorno alla guida di Tecnica Group, il ceo Giovanni Zoppas ha visto esplodere i ricavi del gruppo, specializzato in attrezzature sportive e outdoor, con i marchi Tecnica, Nordica, Blizzard, Lowa, Moon Boot e Rollerblade. Merito di un mercato da alcuni anni molto dinamico, ma anche delle scelte e delle strategie avviate ormai alcuni anni fa dall’azienda di Treviso.

Il risultato è che anche il 2022 si è chiuso con un aumento a doppia cifra del fatturato (+21%), che ha raggiunto i 561 milioni di euro, con un Ebitda del 16% e un risultato d’esercizio consolidato in crescita del 9% rispetto al 2021, a sua volta un anno ottimo per il gruppo.

«Il 2023 sarà un anno probabilmente più difficile, ma comunque di crescita, sebbene a cifra singola – spiega Zoppas – ma a tendere, con una visione di 3-5 anni, ci aspettiamo ancora una crescita importante. E parlo di crescita organica: oggi abbiamo in portafoglio tutti i marchi che ci servono per raggiungere i nostri obiettivi, non prevediamo acquisizioni né abbiamo in agenda ipotesi di quotazione».

Strategia su due pilastri

La strategia, che ha portato i risultati detti e su cui punta il gruppo per crescere, è fondata su due pilastri. Il primo è la diversificazione dei mercati, con la conferma delle due geografie principali, Nord America ed Europa di lingua tedesca (Austria, Svizzera e Germania), che valgono rispettivamente il 30% e il 39% del fatturato totale e sono cresciute entrambe di 30 milioni di euro anno su anno. E poi l’esplosione del mercato italiano, che rimane come quello francese ancora piccolo (5% del fatturato) ma nel 2022 ha registrato un incremento del 64%. «Vediamo grandi potenzialità di crescita nel nostro Paese, soprattutto per il marchio Lowa, ancora pressoché sconosciuto».

E proprio Lowa è protagonista della seconda gamba del progetto di sviluppo: diversificare il “rischio stagionale”. «Attualmente le attrezzature per sport invernali rappresentano il 40% circa del fatturato del gruppo – spiega Zoppas –. I nostri marchi vanno tutti molto bene, ma sappiamo che i margini di crescita in questo settore sono ristretti. Poi abbiamo il settore dei Rollerblade, che vale circa un 10% e anche quello è destinato a rimanere più o meno stabile, mentre il sgemento con le migliori potenzialità, si parla di una crescita aggregata del 6% annuo per i prossimi dieci anni, è quello dell’outdoor, che per noi significa Lowa».