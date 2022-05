Ricavi spinti dall’effetto-prezzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La corsa continua. Con l’indice dei ricavi dell’industria a raggiungere il massimo di sempre dall’inizio delle serie storiche Istat, il lontano 2000. Una gloria in gran parte solo apparente tuttavia, perché trainata dalla corsa dei listini (a sua volta innescata dai rincari a monte), solo in parte da volumi aggiuntivi.

Mai come in questa fase in cui costi dell’energia e dei materiali sono fuori controllo diventa importante mettere a confronto i dati in valori correnti con quelli legati ai volumi, depurati cioè dell’effetto prezzi.

Così, se marzo presenta per il fatturato dell’industria in apparenza un progresso mensile interessante, pari al 2,4%, al netto dell’aumento dei prezzi lo scatto in realtà si azzera e si trasforma anzi in un calo di un decimale. Non si cresce perché si vende di più, dunque, ma solo perché i listini sono stati ritoccati al rialzo.

Risultato un poco migliore guardando al dato tendenziale annuo, che in termini correnti vede un balzo a doppia cifra del 21,4%, con incrementi molto simili per mercato interno (21,6%) ed esportazioni (+20,9%).

Guardando ai volumi il dati si ridimensiona molto, anche se resta un incremento per nulla disprezzabile del 6,1%, in linea con quanto accade per l’intero primo trimestre.