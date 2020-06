Riccardo Muti che dirige la Filarmonica di Vienna La Musikverein viennese riprende con la piena programmazione di concerti di Angelo Curtolo

La Musikverein viennese riprende con la piena programmazione di concerti

Si riapre! La celebre sala dei Musikverein viennese riprende una piena programmazione di concerti – certo, con sole 100 persone in sala. Con Riccardo Muti.



Vienna



La Goldener Saal del Musikverein, la sala del Concerto di Capodanno, riapre al pubblico! Tra le prime al mondo, specialmente se guardiamo alle sale più importanti. Ad oggi (7 giugno) tutto chiuso ancora a Berlino, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma. Concerti tutti i giorni: segnaliamo Riccardo Muti che dirige la Filarmonica di Vienna il 14. La durata dei programmi non deve superare i 70', per evitare gli intervalli; Muti ha impaginato un programma molto bello, tra la Quarta di Schubert, il valzer Voci di primavera di J. Strauss jr. e una polka del fratello Josef. Solo cento persone in sala, mascherina per entrare ma al posto può essere tolta, no misurazione febbre. www.musikverein.at

Berlino



La capitale tedesca risponde a quella austriaca con la Filarmonica di Berlino e il suo direttore K. Petrenko che il 13 alle 19.00 e il 14 alle 13.00 ci fanno ascoltare in diretta streaming a pagamento – in assenza di pubblico, però – due capolavori come la Serenata per fiati “Gran Partita”, di Mozart, e la Serenata per archi di Dvořák www.digitalconcerthall.com