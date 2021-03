Riccardo Muti dirige il «Così fan tutte» di Mozart A Monte Carlo Matthias Pintscher, con musiche di Arnold Schönberg e Johann Strauss jr. apre il festival Printemps des Arts di Angelo Curtolo

(Foto Silvia Lelli)

Ottima occasione di ascoltare Riccardo Muti dirigere uno dei capolavori del Teatro musicale, il Così fan tutte di Mozart, libretto di Lorenzo Da Ponte. In streaming, purtroppo, comunque disponibile per mesi, così da poterlo riascoltare più e più volte. E' lo spettacolo andato in scena al S. Carlo di Napoli nel nov-dic 2018, una co-produzione Napoli-Vienna. Se vogliamo ritrovarci a un concerto come “ai vecchi tempi” andiamo a Monte-Carlo, dove il Festival si fa, in presenza di pubblico.

TORINO



L'11 alle 20 streaming dal Teatro Regio con l'opera di Mozart Così fan tutte, dirige Muti, bella compagnia, regia Chiara Muti. Il sestetto tutto italiano dei protagonisti è composto da Eleonora Buratto (Fiordiligi), Paola Gardina (Dorabella), Alessandro Luongo (Guglielmo),Giovanni Sala (Ferrando), Francesca Di Sauro (Despina) e Marco Filippo Romano (Don Alfonso). Per Muti quest'opera è «un universo misterioso e colmo di ambivalenze, proiettato verso una fine disincantata e cinica». Registrata live in febbraio; disponibile sul sito fino al 30 settembre.

Monte Carlo

Il 14 all'Auditorium Rainer III l'Ensemble Intercontemporain, direttore Matthias Pintscher, con musiche di Arnold Schönberg e Johann Strauss jr., apre, in presenza di pubblico, il festival Printemps des Arts che prosegue fino all'11 aprile. Prima, nel pomeriggio, i solisti dell'Ensemble sono al Museo Oceanografico con un altro programma ben impaginato, fra Webern, Berg, Schönberg e Liszt.

Milano

Il 14 alle 20 live streaming dalla Scala con la mezzosoprano Kate Lindsey (pochi giorni prima di vestire i panni di Anna I e di Bessie nel dittico di Weill diretto da Chailly), al pianoforte Baptiste Trotignon. Americana, Lindsey si è formata nel progetto Alumni sviluppato all'interno della Metropolitan Opera newyorkese, un percorso di alta formazione da dove sono uscite voci come Danielle De Niese, Lisette Oropesa, Sondra Radvanovsky. Bel programma fra Weill, Zemlinsky, Korngold. Disponibile per 7 giorni.