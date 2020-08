Riccardo Muti e Cecilia Bartoli al Festival di Ravello Fra gli ospiti stranieri Martha Argerich, Theodosia Ntokou, Annie Dutoit-Argerich di Maria Laudiero

Fra gli ospiti stranieri Martha Argerich, Theodosia Ntokou, Annie Dutoit-Argerich

3' di lettura

Non era scontato a causa dell'emergenza sanitaria dettata dal Covid-19, che la 68°edizione del Festival di Ravello quest'anno avesse luogo. Come dice lo stesso direttore Artistico Alessio Vlad: “La prima notizia è che il festival c'è, nonostante il momento difficilissimo che abbiamo affrontato avrà le peculiarità che lo ha caratterizzato nel corso degli anni. Se il destino degli uomini è determinato dal carattere, noi abbiamo deciso di aggredire quest'anno, non abbiamo valutato a differenza di altri festival di agire di rimessa. Il festival durerà infatti quasi due mesi, si tratta probabilmente della rassegna più lunga in Europa in questo momento.

Leggi anche A Perugia quattro giorni a tutto Jazz

Il livello dei partecipanti rispecchia la mia idea nell'organizzare degli eventi di questa portata; ovvero un luogo internazionale che racchiuda il meglio della musica del mondo”.

Il programma

Il programma che vede la partecipazione di grandi nomi della musica è stato organizzato nell'arco appena di un mese.

Vlad continua: “Abbiamo agito in tempi brevissimi ma avevamo da subito idee molto chiare, innanzitutto l'internazionalizzazione degli ospiti invitati, la presenza delle eccellenze italiane, la valorizzazione delle migliori forze presenti sul territorio, una rete con i principali festival europei con cui agire alla pari, la necessità di creare le condizioni per intraprendere il percorso necessario per un progetto di destagionalizzazione degli appuntamenti.

L'internazionalizzazione è data dalla qualità, credo che la presenza della musica italiana sia al massimo livello a cominciare da Riccardo Muti per la prima volta al festival. Il Maestro dirigerà l'orchestra Cherubini che col concerto a Ravello sottolineerà una volta di più l'attaccamento verso la sua Regione di origine. Alcuni dei migliori musicisti italiani come Daniele Gatti che a Ravello inaugurerà la sua collaborazione con l'Orchestra Mozart, ed ancora Cecilia Bartoli la quale proporrà un concerto in sinergia con i festival di Lucerna e Salisburgo”.