«Ricchezza e fallimento, totem e tabù perversi del capitalismo all’italiana»

«Nel 1995 ero all’ultimo anno di università, alla facoltà di economia e commercio di Torino. Mi mancava soltanto l’esame di Economia politica II con Elsa Fornero. Avevo iniziato a fare la tesi in marketing sulla convergenza fra informatica e telecomunicazioni. In Europa e negli Stati Uniti nascevano le prime forme di multimedialità. Ebbi un problema. L’attività commerciale fondata a Biella dalla mia famiglia nel leasing e nel factoring, una cosa nuova nell’Italia di 25 anni fa, perse il suo principale cliente industriale e iniziò ad andare male, avvitandosi fino al fallimento. Negli stessi giorni a Italia On Line, dove stavo scrivendo una parte della tesi, mi proposero un contratto. Accettai. Ne avevo bisogno. Materialmente perché mi serviva uno stipendio. Emotivamente per un senso di riscatto rispetto a quanto stava capitando alla mia famiglia, perché in Italia, ogni volta che una impresa chiude, lo stigma sociale equipara l’imprenditore che ha fallito a un disonesto che sicuramente ha frodato gli altri. E non era così. Iniziai con Elserino Piol, che guidava Olivetti Telemedia. Capitò tutto insieme: alla Olivetti il desolante svuotamento della componente informatica e la formidabile diversificazione nelle nuove tecnologie e nella telefonia cellulare, a me le difficoltà economiche familiari e la fortuna di un lavoro con Piol, che oltre ad avere avuto l’intuizione di Omnitel, quindici anni prima aveva portato in Italia il venture capital nelle strutture della Olivetti. In quel difficile frangente, chi poteva lasciava l’azienda e non veniva sostituito. Chi rimaneva aveva la sua opportunità».

Investire nel capitale di rischio

Andrea Di Camillo è un investitore nel segmento del capitale di rischio, il punto di raccordo fra finanza e impresa che, nel nostro Paese, è sempre rimasto circoscritto a una piccola dimensione. Fra le sue ultime operazioni compare Tannico, il sito di e-business dedicato al vino fondato dall’imprenditore Marco Magnocavallo, in cui sono da poco entrate Campari e Lvmh e in cui Di Camillo, che ha venduto le sue quote conservando poco più del 10%, ha ottenuto un guadagno pari a dieci volte il capitale investito: Tannico costituisce una non casuale ibridazione fra un modello – il capitale di rischio – culturalmente concepito e sviluppatosi in ambiente angloamericano e quanto di più europeo – italiano e francese – ci sia: le colline e i loro filari, gli uomini e le donne intorno a una tavola.

Siamo all’Osteria dell’Oca Bianca di Cavaglià, alle pendici della Serra che divide, con le sue colline, il Biellese dal Canavese. La giornata d’ottobre è tiepida, anche se il cielo è di un blu metallico, come se dalle Alpi arrivasse già vento di neve. I due osti – Monica Grillo e Paolo Mazzia – hanno ricavato uno spazio esterno sulla piazza della chiesa. Monica ci porta gli antipasti classici della tradizione piemontese: carne cruda di fassona e vitello tonnato, insalata russa e giardiniera, fiori di zucca fritti e paletta biellese, un salume fatto con la spalla del maiale cotta.

Tra crescite industriali e crack societari

La traiettoria personale di Di Camillo descrive la vicenda senza epici arricchimenti personali e senza gigantesche catalizzazioni di crescita industriali e finanziarie, ma anche senza veri drammi individuali e senza violenti crack societari, di un fenomeno come il venture capital italiano, che rimane ancora adesso un convitato di pietra in ogni discorso pubblico su un nuovo modello di crescita nazionale, più frequente nella retorica dei convegni che non nella realtà dei processi economici e sociali, culturali e tecnologici. Secondo l’Aifi – l’associazione che raduna i principali operatori di venture capital e di private equity – gli investitori da noi sono circa una trentina, contro i 150 della Gran Bretagna, i 110 della Francia e i 160 della Germania: fra il 2016 e il 2020, nel nostro Paese l’ammontare investito è stato di 1,2 miliardi di euro, a fronte di 6,4 miliardi nel Regno Unito, 8,3 miliardi in Francia e 8 miliardi in Germania. Sempre secondo l’Aifi, nel 2021 dovrebbe essere superato il miliardo di euro di investimenti in venture capital. La storia è, dunque, ancora tutta da scrivere.

Al novero di specialisti italiani appartiene Di Camillo che, dopo l’esperienza in Italia On Line e in Olivetti Telemedia, ha lavorato con Piol e con Oliver Novick in Pino Ventures Partner, è stato fra i fondatori di Vitaminic, ha fatto il direttore degli investimenti di CirLab del gruppo Cir della famiglia De Benedetti, ha partecipato al lancio di Banzai, ha operato in Principia Sgr e, nel 2012, ha fondato la P101, il cui nome si riferisce al calcolatore da tavolo antesignano del personal computer prodotto nel 1964 dalla Olivetti e il cui perimetro di investimenti ha contribuito a creare, in questi dieci anni, 2.500 nuovi posti di lavoro.