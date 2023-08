RIccione. Tra i surfer de la Spiaggia 151 e il trio Doisneau, Warhol, Pesaresi

A Villa Mussolini di Riccione si coglie tutta la vivacità e tenerezza del suo sguardo nell'esposizione Un Certain Robert Doisneau. Fotografo umanista e umano, Doisneau interpreta Parigi dal centro della città alle banlieue, l'estate francese, i viaggi dei vacanzieri. Appunto, il luogo della mostra invita a vivere la passione romagnola per il mare alla Spiaggia 151, mecca balneare dei surfer, meta di designer e creativi, tra le dune e le Vecchie Colonie laddove il Marano confluisce e confabula con l'Adriatico.

Si può poi spingersi all'interno sino a salire sulla Rocca di San Marino per incontrare Andy Warhol e la sua Serial Identity, sessanta opere tra Palazzo Sums e la Galleria Nazionale tra disegni, vinili, lavori pop destinati a veicolare un messaggio pubblicitario, editoriale e musicale. La Riviera si può vedere dal vivo e anche dagli occhi di Marco Pesaresi in Rimini Rivisited, 173 scatti del reporter romagnolo che vanno ben oltre il mare nelle sedi del Fellini Museum e a Palazzo Marcuzzi di Savignano sul Rubicone. Per soggiornare c'è Demo, ex pensione a due stelle trasformata da designer in hotel di gagliarda contemporaneità.