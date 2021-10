Ricerca 12 reinventa l’hospitality e punta a 500 milioni di asset

4' di lettura

Un po’ hotel, un po’ casa, un po’ co-working. Con questa formula Ricerca 12 punta a un portafoglio italiano, nel medio periodo, di 500 milioni di asset under management e successivamente all’espansione internazionale. Non è da escludere, poi, la costituzione di un fondo immobiliare ad hoc, aperto anche ad altri investitori istituzionali. La società fa capo al family office Ricerca, di Alessandro e Luciano Benetton, ed è guidata dal direttore generale e co-fondatore Aldo Giacin, che ha presentato la realtà di real estate al Forum di Scenari Immobiliari e a cui Il Sole 24 Ore ha chiesto i dettagli della situazione attuale e delle strategia.

La mission

La società si occupa di acquisizione e gestione immobiliare per il segmento hospitality, con focus particolare sul ”living alberghiero esperienziale” long e short stay. Sostanzialmente acquista immobili con differente destinazione d'uso e storia per riconvertirli in strutture di living alberghiero. Ma non solo. «Siamo partiti con l'idea di una piattaforma di sviluppo a 360 gradi che abbia due diverse anime _ spiega Aldo Giacin, direttore generale e co-fondatore di Ricerca 12 _. Quella immobiliare, su cui abbiamo finora investito circa 50 milioni di equity in tre sviluppi; poi quella di gestione alberghiera, che prende o prenderà in locazione gli immobili».

Quindi il progetto di Ricerca 12 prevede, da un lato, investimenti immobiliari per riconvertire gli immobili acquisiti in hotel e, dall'altro, la creazione di una vera e propria società di gestione alberghiera business to consumer che prenderà in locazione gli asset.

Il portafoglio

Attualmente la società ha tre asset in portafoglio: il primo immobile in Città Studi a Milano ha aperto al pubblico nei primi mesi del 2020, il secondo asset a Milano sui Navigli ha da poco avviato la fase di ristrutturazione ed il terzo immobile, ubicato a Firenze in via Belfiore, è stato acquisito a dicembre 2018 ed è attualmente locato all'Agenzia del Demanio.

La prima apertura

La prima apertura è stata quella di via Noe 24 a Milano, con l'hotel 21Wol, in prossimità della fermata Piola sulla linea verde della metropolitana (a due fermate dalla Stazione Centrale di Milano), nelle immediate vicinanze di Città Studi, dove si sviluppa il polo universitario del Politecnico di Milano e dell'Università Statale.