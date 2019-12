Ricerca aperta per un dibattito democratico

Il ministro dell’Istruzione, università e ricerca Lorenzo Fioramonti, pochi giorni fa, ha firmato un decreto nel quale indica all’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (Anvur) come procedere nel compito di analizzare la “produttività” del sistema nazionale della ricerca nel periodo 2015-2019.

Nel decreto di Fioramonti vengono introdotte importanti novità, che rendono l’esercizio di valutazione più utile alle istituzioni di ricerca e più “decifrabile” da parte del pubblico non specialista.

Intanto, viene definito in maniera ampia cosa s’intende per «prodotto della ricerca», per non creare a priori condizioni di vantaggio (o di svantaggio) per questa o quella disciplina. In particolare, i prodotti delle discipline più orientate alla creatività e alle scienze sociali e umane acquisiscono pari dignità rispetto alle pubblicazioni.

Università ed enti di ricerca saranno valutati anche per la capacità di reclutare persone di valore, in grado di contribuire a consolidare o a migliorare il prestigio dell’Istituzione a livello nazionale e internazionale. Sarà presa in considerazione anche la qualità del segmento più giovane: dottorandi e dottori di ricerca, per incoraggiare sempre più un reclutamento nel sistema ricerca basato su trasparenza, apertura e merito.

Ma forse la sfida maggiore che le Istituzioni di ricerca sono chiamate a raccogliere riguarda una nuova dimensione della valutazione: l’impatto sulla società.