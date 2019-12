Ricerca in aula e in fabbrica, coltivando il sogno della bioplastica Rapporto strategico tra Maire Tecnimont e il mondo della ricerca: 1.300 brevetti specifici e 70 progetti in tutto il mondo. Tra i principali atenei partner, il Politecnico di Milano. A caccia del nuovo Natta di Giovanna Mancini

L’impianto di Brescia per il recupero della plastica gestito da NextChem (Maire Tecnimont)

È niziato tutto lì: era il 1927 e l’allora Montecatini (società per l’industria mineraria e agricola) contribuì con 300mila lire alla nascita del primo laboratorio di Chimica industriale del Politecnico di Milano. Proprio il laboratorio in cui, nel 1954, il futuro premio Nobel Giulio Natta sintetizzò per la prima volta il polipropilene che avrebbe rivoluzionato l’industria della plastica e le applicazioni di questo materiale, contribuendo al tempo stesso al boom economico dell’Italia.

Certo, non si trovano premi Nobel tutti i giorni – e nemmeno tutti gli anni accademici – ma non potrebbe esserci esempio migliore di come una stretta sinergia tra università e imprese possa portare a risultati rivoluzionari per lo sviluppo sociale ed economico di un Paese: Natta, che insegnava e svolgeva le sue ricerche al Politecnico, si recava quasi quotidianamente negli impianti della Montecatini per sperimentarle, in virtù di un accordo tra l’azienda e l’ateneo. Ed è da questa osmosi che possono nascere scoperte importanti, anche se non tutte vengono premiate a Stoccolma.

Lo ha ben chiaro il gruppo internazionale di ingegneria impiantistica Maire Tecnimont, che di quella storia è l’erede e che oggi continua a sostenere la ricerca, attraverso accordi per lo sviluppo di progetti specifici, ma anche con il contributo a iniziative di lungo periodo, come il finanziamento per il corso in Chemical Projects Engineering and Management avviato nel 2017, anche in questo caso con il Politecnico di Milano.

Inovazione e ricerca



Il rapporto con il mondo delle università è strategico per il gruppo, che nell’innovazione ha il suo motore principale di sviluppo, ricorda il presidente Fabrizio Di Amato (si veda l’intervista accanto): con un fatturato di 3,6 miliardi di euro nel 2018, una presenza in 45 Paesi e 6.300 dipendenti nel mondo, Maire Tecnimont possiede oltre cento famiglie di brevetti registrati in diverse nazioni e quasi 1.300 brevetti specifici e le loro applicazioni. Negli ultimi cinque anni il gruppo ha investito 50 milioni di euro in oltre 70 progetti di innovazione, anche attraverso investimenti in start up e partnership. Tre sono gli ambiti principali di ricerca e sviluppo: Circular Economy; Greening The Brown, ovvero la riduzione dell’impatto ambientale delle tecnologie usate per la trasformazione di petrolio e gas; e Green-Green, l’individuazione cioè di additivi o sostituti del petrolio per la produzione di carburanti e plastiche.