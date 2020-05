Ricerca e innovazione, ecco le nuove regole del credito d’imposta Agevolabili i lavori svolti nel 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti di Carmine Fotina

Agevolabili i lavori svolti nel 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti

Definiti gli obiettivi del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca. Il decreto ministeriale, previsto dalla legge di bilancio 2020 ed atteso inizialmente per fine febbraio, era slittato anche per la previsione di un rafforzamento delle aliquote nei recenti decreti per l’emergenza economica, che però non si è concretizzato. Il provvedimento, che è stato firmato dal ministro Stefano Patuanelli ed è ora alla registrazione della Corte dei Conti, prevede che siano agevolabili i lavori svolti nel 2020, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti.

La ricerca agevolata al 12%

L'articolo 2 regola le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (credito d’imposta del 12% nel limite di 3 milioni). Viene operata una classificazione sulla base delle linee guida Ocse del Manuale di Frascati. Le attività devono perseguire un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non solo il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa.

L’avanzamento in campo scientifico o tecnologico

Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato.

Conta il perseguimento dell’obiettivo

Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune.

Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.

In particolare, ecco le tre classificazioni: