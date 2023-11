Ricerca e innovazione: un indice per misurare la capacità di risposta delle regioni alle sfide globali

Nel caso del cambiamento climatico, i risultati premiano i territori del centro-nord pur tuttavia ribaltando le tradizionali gerarchie territoriali a dimostrazione che alla ricchezza per capita, o all’indice di innovazione non corrisponde necessariamente una prontezza per fronteggiare il cambiamento climatico.

Le cinque dimensioni dell’indice

L’indice è composto da cinque dimensioni. Le prime tre sono relative alla ricerca e innovazione indirizzata ad ogni specifica sfida globale: la generazione di conoscenza, l’affiliazione a partenariati di ricerca europei ed internazionali e la capacità di compilare richieste per brevetti europei. Le altre due misurano la capacità delle politiche pubbliche regionali di “direzionare” gli investimenti finanziati su fondi europei (es. Il Fondo per lo Sviluppo Regionale, FESR) e sul programma di ricerca e innovazione ‘Horizon 2020’ verso le sfide globali.L’analisi per singolo indicatore premia alcune regioni che impegnano significative risorse finanziarie per aggredire le urgenze come la sanità pubblica (la Campania) e il cambiamento climatico (la Sardegna), e le società inclusive innovative e riflessive (l’Abruzzo).

Il Molise emerge come leader nell’attrazione di fondi di ricerca nel campo della bioeconomia, al netto della sua limitata dimensione territoriale.

Un aiuto per i policymaker

Questa prima analisi empirica può aiutare il decisore politico articolando un contributo secondo due direttrici: investire in modo più consapevole nelle capacità del territorio nazionale (secondo l’approccio “place-based”) ed allestire alleanze interregionali per favorire l’efficacia nella lotta alle sfide globali. La prima azione dovrebbe essere indirizzata non solo alle realtà dove la conoscenza è generata (atenei, centri di ricerca) ma anche diffusa e applicata sul mercato attraverso brevetti, start-up e spin-off, affinché l’impatto dell’innovazione abbia ricadute economiche sul territorio dove è stato generato. Le alleanze interregionali avrebbero poi il merito di poter incrementare la capacità tecnica delle amministrazioni locali in concerto con quella nazionale. Il ruolo dei territori e dei decisori pubblici non è solo confinato alla scelta degli investimenti.

Apposite politiche territoriali potrebbero favorire l’implementazione dell’innovazione prodotta all’interno della filiera produttiva.Per maggiori informazioni, lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica “European Planning Studies”