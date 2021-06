Ricerca e tecnologie 4.0, la corsa delle imprese lungo la via Emilia

Rispetto a dieci anni fa è triplicata la quota di chi ha investito in sviluppo sostenibile: nel 2010 era del 20% la percentuale di chi focalizzava risorse sui temi ESG, ora sfiora il 60%. In generale i dati confindustriali confermano che la spesa delle imprese di ogni dimensione è concentrata ancor più che nel passato sulla formazione (con un aumento di dieci punti in un anno di imprenditori impegnati su questo fronte, saliti al 58,3%), R&S (49,5%) e tutela ambientale (29,4%).

Lungo la via Emilia anche le banche giocano un ruolo più incisivo che nel resto del Paese: il 44% degli investimenti è infatti supportato da finanziamenti bancari (un 47% autofinanziato e il resto coperto da incentivi pubblici e investitori istituzionali) mentre in Italia la percentuale scende al 35%. Numeri che si spiegano con la maggior affidabilità del tessuto produttivo locale e con le grandi scorte di liquidità che il sistema creditizio ha in pancia ed «è riuscito a garantire alle imprese: non c'è stato il credit crunch verificatosi in passato. Le banche sono state messe nelle condizioni di poter assistere il sistema e, ora, un ulteriore elemento di fiducia è dato dalla programmazione concreta di un atterraggio morbido dalle moratorie», rimarca il referente di Banca Ifis, che a sua volta ha impresso una forte accelerazione alla digitalizzazione dei processi, tanto che un quinto dei nuovi clienti è stato acquisito digitalmente nei primi tre mesi del 2021.

«Con un’incidenza della spesa in R&S sul Pil pari al 2% la nostra regione è seconda solo al Piemonte per performance dell’ecosistema innovazione in Italia, ma va anche detto che tra le regioni europee ci troviamo a un livello intermedio: abbiamo ancora notevoli spazi di miglioramento. Ciò che fa la differenza qui è la quantità di Pmi che contribuisce alla R&S, il 78% degli investimenti è infatti realizzato da imprese ed è attorno a loro che bisogna fare quadrato», afferma Andrea Chiesi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna Ricerca e DIH Emilia-Romagna e terza generazione alla guida dell’omonima multinazionale farmaceutica che vanta il record nazionale nel settore per spesa in R&S, con oltre il 20% del fatturato (più di mezzo miliardo di euro) impegnato in progetti innovativi. E Chiesi conclude: «Da un lato il sistema industriale deve valorizzare la collaborazione tra imprese, dall'altro il sistema pubblico deve garantire una formazione adeguata sia sulle materie tecnico-scientifiche sia sulle competenze trasversali sempre più richieste dalle nuove forme di lavoro, perché dalle fabbriche si sta levando sempre più forte un allarme per il gap di profili specializzati, introvabili sul mercato».