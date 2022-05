Ricerca, energia e agricoltura: sprint sui bandi per le imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Ricerca, filiere produttive, imprese femminili, agricoltura, energia: si entra nella fase decisiva dei bandi di gara del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) rivolti alle imprese, in particolare alle Pmi. In queste settimane sono state avviate alcune delle principali procedure in programma, altre sono in partenza.

Nuovi contratti di sviluppo per sei filiere produttive strategiche

L’11 aprile si è aperto lo sportello relativo ai nuovi contratti di sviluppo per sei filiere produttive strategiche (3,1 miliardi di cui 1,7 a valere sul Pnrr). Le filiere individuate dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) sono agroindustria; design-moda-arredo; automotive; microelettronica e semiconduttori; metallo ed elettromeccanica; chimica/farmaceutica. L’obiettivo è arrivare entro il 2025 a 40 contratti firmati. Per i contratti di sviluppo in realtà si parla di strumenti destinati prevalentemente alle grandi e medie imprese, anche se la possibilità di partecipare attraverso contratti di rete lascia spazi interessanti di manovra anche alle più piccole.

La promozione di una filiera nazionale per la produzione di rinnovabili e batterie

Il contratto di sviluppo è lo strumento adottato anche per la promozione di una filiera nazionale per la produzione di rinnovabili e batterie. Anche in questo caso per le Pmi i vantaggi potrebbero derivare soprattutto dalla partecipazione a catene di fornitura guidate da una grande o media azienda a fare da capofila. Si tratta in totale di 1 miliardo totale di cui 400 milioni per i pannelli fotovoltaici, 100 milioni per l’industria eolica e 500 milioni per le batterie. Per questi settori c’è una data di chiusura dello sportello per le domande, fissata all'11 luglio.

Le risorse gestite dal Mise

Le risorse gestite dalla direzione Incentivi del Mise, di cui ha parlato il Dg Giuseppe Bronzino in un recente seminario organizzato dal Sole-24 Ore e Unioncamere, ammontano in tutto a 4,7 miliardi più un ulteriore miliardo derivante dal Fondo complementare nazionale. Fanno invece capo alla Dg Politica industriale i 13,5 miliardi (più 5 del Fondo complementare) che il Pnrr assegna a Transizione 4.0. La Dg incentivi gestisce anche le risorse per i grandi progetti di ricerca di interesse europeo (Ipcei), che il Piano di ripresa finanzia con 1,5 miliardi. In questo caso l’iter è abbastanza articolato: dopo l’emanazione del provvedimento formale della Ue di autorizzazione dei progetti Ipcei (nei settori idrogeno, microelettronica e cloud) si procederà alla definizione dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti. Ulteriori 200 milioni sono messi a disposizione del sostegno a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione individuati con specifici bandi europei nell’ambito del programma HorizonEurope (il Mise ha per ora messo in palio 10 milioni nel settore dell’elettronica innovativa, con sportello che si è chiuso il 16 maggio). Già chiusa anche la prima tranche, da 500 milioni, per gli Accordi di innovazione finanziati dal Fondo complementare. Il Mise ha ricevuto domande per 3,5 miliardi e si valuta il rifinanziamento per far scorrere la graduatoria. Un secondo sportello, sempre da 500 milioni, sarà invece aperto tra novembre e dicembre.

I fondi per le startup innovative

Sono invece in attesa degli accordi finanziari tra il Mise e Cdp Venture i due fondi per le startup innovative da 550 milioni complessivi. Il primo, da 250 milioni, riguarda investimenti di capitale di rischio in startup impegnate nei settori della transizione ecologica. Il secondo, da 300 milioni, è rivolto a startup attive nella transizione digitale.