Ricerca sul nucleare, l’Italia all’avanguardia in Europa

E non è tutto: quasi uno su cinque degli articoli italiani sulla ricerca nucleare appaiono nelle riviste più autorevoli al mondo (top 10%). Fra i principali centri italiani per la ricerca sul nucleare Elsevier censisce ai primi tre posti l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare con 713 pubblicazioni tra il 2016 e il 2021, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, le energie e lo sviluppo economico sostenibile con 468 pubblicazioni e il Politecnico di Milano con 305.

Ma quali sono i temi al centro della ricerca sul nucleare in Italia? “Sulla direzione che il lavoro accademico sta prendendo nel nostro Paese, - spiega Claudio Colaiacomo - molto possono dire anche i topic cluster, cioè le aree di ricerca che nascono dall’aggregazione di una serie di argomenti su cui si basano le ricerche analizzate. Globalmente vediamo una maggiore frequenza su temi specifici come reattori, combustibile nucleari, e sul problema delle scorie radioattive. In Italia accanto a temi su reattori e combustibile, troviamo un'attenzione particolare alla ricerca sulla fusione nucleare e magnetoplasma”.

Anche per quanto riguarda la collaborazione con l'industria le pubblicazioni italiane sul nucleare vantano livelli migliori - più del doppio – rispetto alla ricerca italiana generale (8,5% vs 4,1%). Non solo, anche in confronto con Paesi che hanno una cultura più sviluppata della ricerca sul nucleare l'Italia ha numeri migliori circa la collaborazione con l'industria: negli Usa solo il 5,6% delle pubblicazioni sul nucleare sono in collaborazione con l'industria; in Cina 5,6% e Giappone 6,3%.