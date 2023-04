Ricerca ortodontica, premio «Align Technology Awards» alle università di Roma, Insubria e Torino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Align Technology ha assegnato borse di ricerca del valore di 275 mila dollari a undici Università in tutto il mondo, nell'ambito del dodicesimo Align Technology Award. Con questo programma, l'azienda fornisce finanziamenti che consentono alle università di comprendere meglio la scienza coinvolta nel campo dell'odontoiatria e del trattamento ortodontico. Gli atenei italiani premiati sono stati l'Università Medica Internazionale UniCamillus di Roma (2 borse di ricerca), l'Università dell'Insubria (Varese) e l'Università di Torino. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato in particolare ai ricercatori Roberta Lione (UniCamillus), Luca Levrini (Università Insubria) e Ambra Sedran (Università Torino) per le loro attività diricerca svolta in ambito ortodontico e dentale.

Roma

Commentando il riconoscimento ricevuto dall'Università Medica Internazionale UniCamillus diRoma, Paola Cozza, professore ordinario della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia e direttore del Master di secondo livello in Ortodonzia, ha dichiarato: «L'introduzione degli allineatori per il paziente in fase di crescita ci ha permesso di realizzare nuovi progetti di ricerca rivolti alla validazione di una risposta clinica efficiente ed efficace. La possibilità di partecipare all'Align Technology Research Award Program è stata un'ulteriore fonte di motivazione per il nostro gruppo di ricerca. Grazie agli studi della dottoressa Lione – “Effects of IPR by mechanical oscillatingstrips system on biological structures: a qualitative evaluation” e “Cephalometric assessment ofmandibular sequential distalization with Invisalign in Class III patients” – questa volta abbiamo ottenuto ben 2 riconoscimenti che premiano certamente la nostra tenacia e la volontà di sperimentare nuovi approcci terapeutici con l'utilizzo di metodologie innovative».

Torino

Il professor Tommaso Castroflorio, professore aggregato e vice direttore dei Programmi di Specializzazione in Ortodonzia, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Dental School, Università di Torino, ha così commentato il premio ricevuto dalla sua università: «Io e l'intero team di ricerca, che quotidianamente mi affianca nel lavoro all'interno del reparto di Ortognatodonzia della Dental School Lingotto, siamo estremamente soddisfatti per questo ennesimo riconoscimento, frutto di un grande lavoro di squadra. L'approccio multidisciplinare al paziente ortodontico, con il coinvolgimento di più figure professionali, è uno dei punti di forza della nostra scuola. Il trattamento dei pazienti affetti da malattia parodontale, vede nella cooperazione tra il parodontologo e l'igienista dentale, il cardine per il successo della terapia ortodontica. Secondo la letteratura scientifica, l'utilizzo di allineatori trasparenti in questi pazienti permette un maggior controllo sia sull'igiene orale e sia sul movimento ortodontico. Questo riconoscimento premia i nostri sforzi nella ricerca e nell'evoluzione clinica per offrire ai pazienti le migliori terapie possibili e ai futuri specialisti in Ortognatodonzia il più alto livello di formazione clinica».

Insubria

Luca Levrini, direttore della scuola di specializzazione in Ortognatodonzia, sede Insubria (Como e Varese), beneficiario di una borsa di ricerca ha detto: «Per me è un grande onore ricevere questo riconoscimento affinché l'accademia possa sviluppare uno degli ambiti preposti che è la ricerca. Stiamo lavorando ad uno studio dedicato alla riduzione dei tempi di trattamento e all'aumento della sua efficacia, e questa sovvenzione ci permetterà di approfondire ulteriormente».

Gli studi finanziati

Fausto Grossi, general manager Italia di Align Technology ha aggiunto: «Sempre più Università si stanno impegnando in protocolli di ricerca per analizzare gli effetti del trattamento con allineatori trasparenti, ad oggi applicabili nella maggior parte delle malocclusioni e a diverse fasce d'età. AlignTechnology è orgogliosa di collaborare con 18 Università italiane in tutto il territorio nazionale conl'obiettivo di promuovere progetti di educazione continua ed incentivare una formazione specialistica agli ortodontisti che usano gli allineatori trasparenti nella loro pratica clinica. Quest'anno, siamo onorati di riconoscere i fondi per la ricerca a ben 3 Atenei italiani che si sono distinti nel campo del trattamento ortodontico e dell'odontoiatria». Gli studi di ricerca finanziati coprono un'ampia gamma di argomenti per progetti che mirano acomprendere meglio trattamenti in ortodonzia e odontoiatria, tra cui: la biomeccanica delladistalizzazione, la stabilità post-trattamento, l'approccio multidisciplinare per la palatoschisi, lagestione degli spazi e della permuta in dentizione mista, valutazione delle risposte parodontalidurante il trattamento e la richiesta di formazione in merito al trattamento con allineatori.I progetti di quest'anno sono pervenuti da ogni parte del mondo e sono stati valutati da uncomitato accademico indipendente. I destinatari finali sono stati poi scelti direttamente da AlignTechnology.