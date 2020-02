Ricerca: quali sono le università italiane più brave a conquistare i fondi Horizon 2020 Nella capacità di intercettare i fondi europei per la ricerca, nell’ambito del programma Horizon 2020, il mondo delle università è spaccato in due di Natascia Ronchetti

Il migliore è il Politecnico di Milano, seguito a ruota dall’Università di Bologna e, a maggiore distanza, dal Politecnico di Torino. Agli ultimi posti, invece, troviamo il Politecnico di Bari e l’Università di Teramo.

Nella capacità di intercettare e raccogliere i fondi europei per la ricerca scientifica, nell’ambito del programma comunitario Horizon 2020, il mondo delle università italiane è praticamente spaccato in due.

Conferme e sorprese in classifica

Eccellono, in generale, gli atenei settentrionali. Rincorrono faticosamente quelli del Meridione. Con qualche sorpresa. La Bocconi è costretta a cedere il passo alla Federico II di Napoli, La Sapienza di Roma corre fino a collocarsi nella top five, superando ampiamente il risultato di Milano-Bicocca, Università di Milano e Università di Torino. Su tutti svetta il Politecnico del capoluogo lombardo, che dal 2014, anno di partenza di Horizon 2020, ha raccolto più di 127 milioni di euro (il dato, proveniente direttamente dall’Unione Europea, è aggiornato alla metà di dicembre dello scorso anno), grazie soprattutto a una struttura di supporto alla ricerca, trasversale all’ateneo.

Politecnico di Milano: approvati 332 progetti

«Prima di tutto abbiamo ottimi ricercatori e questa è la base di partenza», spiega Donatella Sciuti, il prorettore vicario con delega alla ricerca del Politecnico di Milano. «Poi – aggiunge Sciuti - abbiamo potenziato il nostro servizio centralizzato di assistenza per l’organizzazione delle politiche di attrazione dei fondi europei, sia per i programmi individuali sia per quelli in collaborazione con le aziende, che sono una parte rilevante dei progetti approvati e finanziati».

Ad oggi l’ateneo lombardo, che conta oltre 45mila studenti e 1.430 docenti, ha avuto il via libera da Bruxelles per 332 progetti, che comprendono anche quelli presentati dopo la metà di dicembre, per un finanziamento complessivo superiore ai 140 milioni.