Ricerca, sostenibilità e territorio: la sfida di Basalti Orvieto

«Me ne andrò da questo mondo senza beni materiali, ma con la grande ricchezza di aver lasciato agli altri qualcosa di importante». C’è sogno, visione, sfida, un po’ di lucida follia nelle parole di Gianluca Pizzuti, che da anni, tutte le mattine, prende la macchina e guida per oltre 100 chilometri, da Roma a Castel Viscardo, per la precisione nella località il Cornale, vicino Orvieto. Ogni giorno, andata e ritorno.

È lì la cava di basalto che Pizzuti, poco più che ventenne, ha rilevato dal padre per proseguire un’attività che la famiglia voleva lasciare. Una passione che va oltre i numeri del fatturato: «il basalto è un materiale nobile, va valorizzato, non utilizzarlo in tutte le sue potenzialità è fare un torto alla natura». Per questo Pizzuti non lesina risorse alla ricerca: oltre un milione di investimenti negli ultimi quattro anni, una cifra impegnativa per un'attività che si aggira sui 6 milioni di euro di fatturato. Una battaglia quotidiana, con la crescita che deve fare i conti con l’aumento dei costi, a partire dalle bollette.

Ma l’impegno sulla ricerca va avanti, con forza e passione. Nei suoi progetti futuri c'è quello di riprendere lo studio sulla fibra di basalto e i suoi possibili utilizzi. Ma non solo: «abbiamo altri due brevetti in via di approvazione, l’iter si dovrebbe concludere prime dell’estate»

La Basalti Orvieto oggi è concentrata su edilizia e architettura, con la produzione di aggregati per la formazione di massicciate ferroviarie, confezionamento di conglomerati bituminosi drenanti, produzione di calcestruzzo. Vengono estratte 3mila tonnellate al giorno di basalto. É un mondo che conosce da bambino: già il nonno, prima del padre, era impegnato in questa attività estrattiva. E l’azienda ha anche un’altra cava, per ora ferma, a Narni, sempre in Umbria.

Nei piani di Pizzuti, però, bisogna andare oltre: sia perché l’uso del basalto non può essere limitato agli “inerti”, cioè sassi, viste le potenzialità che ha, sia perché l’attività delle cave ha comunque un impatto sull’ambiente.